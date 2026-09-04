Eylül başında Moskova ve Kiev'e planlanan üst düzey ziyaret iddiası

TASS'ın duyurusu

Rusya'nın resmi haber ajansı TASS, adı açıklanmayan bir kaynağa dayandırdığı haberinde, ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Trump’ın damadı Jared Kushner'in 5-6 Eylül tarihlerinde ziyaret gerçekleştireceklerini aktardı.

kaynak ve bildirilen ayrıntılar:

Haberde bilginin adı açıklanmayan bir kaynağa dayandırıldığı vurgulandı; ajansın haber metninde kaynak dışında ek bir doğrulama veya resmi onay paylaşılmadı.

ziyaretin rotası:

TASS'a göre heyetin ilk durağı Moskova olacak, ardından Kiev'e geçilecek. Tarihler olarak 5-6 Eylül gösterildi ve ziyaretin iki başkent arasında planlandığı belirtildi.

Ajansın aktardığı bu iddia, ilgili taraflardan resmi açıklama gelmemesi halinde haber akışında takip edilecek bir gelişme olarak öne çıkıyor.

RUSYA'NIN RESMİ HABER AJANSI TASS'A GÖRE ABD BAŞKANI DONALD TRUMP'IN ORTA DOĞU ÖZEL TEMSİLCİSİ STEVE WİTKOFF VE TRUMP’IN DAMADI JARED KUSHNER'İN 5-6 EYLÜL TARİHLERİNDE ÖNCE MOSKOVA'YA, ARDINDAN KİEV'E ZİYARET GERÇEKLEŞTİRECEK.