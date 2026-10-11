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Eylül bereketi: İzmir tezgahlarında palamut yükselişiyle 9 bin tonu aştı

İzmir Su Ürünleri Hali'nde eylülde 9 bin 67 ton balık işlem gördü; işlem hacmi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 arttı ve palamut dikkat çekti.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 12:32

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Eylül bereketi: İzmir tezgahlarında palamut yükselişiyle 9 bin tonu aştı

Eylül hareketi tezgahları doldurdu:

Av sezonunun 1 Eylül'de açılmasıyla İzmir'de balık talebi hızla yükseldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Su Ürünleri Halinde eylül ayında toplam 9 bin 67 ton balık işlem gördü. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemindeki 8 bin 395 tona kıyasla yüzde 8lik artış anlamına geliyor. Hal, yıllık işlem hacmi olarak da 50 bin tonun üzerinde kapasiteye sahip Türkiye'nin önde gelen su ürünleri merkezlerinden biri olma özelliğini koruyor.

en çok hangi türler öne çıktı:

Eylül ayının işlem verilerinde sardalya ve hamsi üst sıralarda yer aldı. Uygun fiyatları ve yaygın tüketimiyle sardalya 2 bin 172 ton ile ilk, hamsi ise 1 bin 781 ton ile ikinci sırada yer aldı. Geçen yıl listede ön planda olmayan palamut-torik, 2025 yılında 100 tonun altında işlem görürken, 2026'nın eylül ayında 1 bin 69 ton ile üçüncü sıraya yükseldi. Diğer öne çıkan türler arasında çipura (324 ton), levrek (231 ton), çim çim karides (174 ton), kolyoz (169 ton), bakalyaro (167 ton), kupes (155 ton) ve barbun (152 ton) bulunuyor.

hizmet ve denetimde süreklilik:

Su Ürünleri Hali, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde haftanın 7 günü, 24 saat hizmet veriyor ve haldeki hizmet kalitesi işlem hacminin artmasında önemli rol oynuyor. Haldaki düzen ve hijyenin korunması için Tarımsal Hizmetler'in kontrol ekipleri ve mühendisleri ile Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri koordineli denetimler gerçekleştiriyor. Hal girişlerindeki kontrollerle kayıp-kaçak önlenirken, satış alanlarında düzen ve hijyen şartlarının titizlikle sürdürülmesine özen gösteriliyor.

yılın ilk 9 ayında işlem hacmi:

2026 yılının geride kalan 9 aylık döneminde Su Ürünleri Hali, toplam 31 bin 697 ton işlem hacmiyle yıl bazında da güçlü performansını sürdürdü. Halin geniş ürün çeşitliliği, düzeni ve sürekli denetimleri, merkezini Türkiye için örnek teşkil eden bir konuma taşıyor.

İZMİRLİLER, AV SEZONUNUN AÇILDIĞI EYLÜL AYINDA BALIK TEZGÂHLARINA YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ

İZMİRLİLER, AV SEZONUNUN AÇILDIĞI EYLÜL AYINDA BALIK TEZGÂHLARINA YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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