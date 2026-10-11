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Tarladan fabrikaya: Amasya'da şeker pancarı sezonu başladı

Amasya'da şeker pancarı hasadı başladı; Amasya Şeker Fabrikası 11 bölgede 55 bin dekar ekimde 350 bin ton rekolte hedefliyor, üreticiler fiyat bekliyor.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 12:15

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Tarladan fabrikaya: Amasya'da şeker pancarı sezonu başladı

Amasya'da hasat kampanyası başladı

Amasya'da şeker pancarı tarlalardan sökülerek fabrikaya sevk edilmeye başlandı. Bölgedeki üretim sezonunda, Amasya Şeker Fabrikası tarafından planlanan rekolte beklentisi, üretimin işlenip toz şekere dönüşeceği fabrikaya yapılan nakillerle birlikte takip ediliyor. Fabrika yönetimi, bu yıl için toplam 350 bin ton rekolte hedefi belirledi.

hasat ve nakil süreci:

Yaklaşık 180 günlük yetişme dönemini tamamlayan pancarlar, tarlalarda söküm makineleriyle çıkarılıyor. Ardından traktör, kamyon ve tırlar vasıtasıyla Amasya Şeker Fabrikası'na taşınıyor. Üretim hattında işlenen pancarlar, rafine edilerek sofralara giden toz şekere dönüştürülüyor. Söküm ve nakil operasyonlarının hızlandırılması, hasatın verimli değerlendirilmesi açısından önem taşıyor.

üreticilerin beklentileri ve saha deneyimleri:

Suluova ilçesinde üretim yapan çiftçi Tarık Topal, 'Şeker pancarı hasadına başladık. Pancarın verimi iyi. Şeker pancarı bizim için garanti mahsul. Her yıl ekmeye gayret gösteriyoruz,' diyerek ürünün aile ekonomisindeki yerini vurguladı. Topal, geçen yıl taban fiyatın 3 bin 100 TL olduğunu hatırlatarak, bu yıl için açıklanacak alım fiyatını beklediklerini belirtti.

Aile fertlerinin tarımla iç içe olduğunu anlatan Topal, iki oğlunun ziraat mühendisi ve veteriner teknikeri olduğunu, dolayısıyla üretimin aile geleneği olduğunu ifade etti. Bir diğer üretici Bülent Karapapak ise, verim ve maliyet dengesi gözetildiğinde ton başına 4 bin 500 TL civarında bir taban fiyat beklentisi olduğunu söyledi.

Sonuç olarak, Amasya Şeker Fabrikası'nın faaliyet gösterdiği 11 bölgede yapılan ekimlerle toplam 55 bin dekar alandan elde edilmesi planlanan pancar hasadı, hem bölge ekonomisi hem de ülke şeker arzı açısından takip ediliyor. Üreticiler ise alım fiyatının açıklanmasını bekleyerek hasat döneminde çalışmalarını sürdürüyor.

AMASYA’DA ŞEKER PANCARI HASADINA BAŞLANDI

AMASYA’DA ŞEKER PANCARI HASADINA BAŞLANDI

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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