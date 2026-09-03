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Eylül programıyla mobil KETEM ilçelere ücretsiz kanser taraması götürecek

Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü'nün Mobil KETEM aracı Eylül 2026'da ilçelerde ücretsiz kanser taraması yapacak; kadınlar başta olmak üzere herkes davetli.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 09:31

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EDİTÖR: Serkan Varol

Eylül programıyla mobil KETEM ilçelere ücretsiz kanser taraması götürecek

Mobil KETEM ilçelerde halkı tarıyor

Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü, kanserde erken teşhisin önemine dikkat çekmek ve sağlık hizmetlerini vatandaşın ayağına götürmek amacıyla Mobil KETEM (Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi) projesini aralıksız sürdürüyor. Tam donanımlı araç, Eylül 2026 boyunca birçok ilçeyi ziyaret ederek ücretsiz kanser tarama hizmeti sunacak.

Eylül 2026 programı:

Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü tarafından açıklanan takvime göre Mobil KETEM aracının ziyaret tarihleri şu şekilde belirlenmiştir: Narman: 1-2 Eylül, Aşkale: 3-4 Eylül, Karaçoban: 7-8 Eylül, Şenkaya: 9-10 Eylül, Olur: 11 Eylül, Horasan: 14-15-16 Eylül, Pasinler: 17-18 Eylül, Köprüköy: 21-22 Eylül, Çat: 23-24 Eylül, Uzundere: 25 Eylül.

Kimler faydalanabilir ve amaç nedir:

Program, özellikle kadınlara yönelik taramalar olmak üzere tüm vatandaşlara açıktır. T.C. Sağlık Bakanlığı'nın Erken teşhis hayat kurtarır mottosuyla yürütülen ücretsiz taramalar; hastaneye gitme imkanı kısıtlı olan kırsal kesimdeki vatandaşlara ulaşmayı hedefliyor.

Yetkililer, Mobil KETEM aracının belirtilen tarihlerde ilgili ilçelerde konuşlanacağını, tüm ilçe sakinlerinin bu hayati öneme sahip taramalardan faydalanması için davet edildiğini bildirdi. Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü, tarama programlarının periyodik olarak devam edeceğini vurguladı.

ERZURUM İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ, KANSERDE ERKEN TEŞHİSİN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKMEK VE SAĞLIK HİZMETLERİNİ...

ERZURUM İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ, KANSERDE ERKEN TEŞHİSİN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKMEK VE SAĞLIK HİZMETLERİNİ VATANDAŞLARIN AYAĞINA GÖTÜRMEK AMACIYLA "MOBİL KETEM (KANSER ERKEN TEŞHİS, TARAMA VE EĞİTİM MERKEZİ)" PROJESİNİ ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYOR. MOBİL KETEM ARACI, EYLÜL AYI BOYUNCA ERZURUM'UN BİRÇOK İLÇESİNİ ZİYARET EDEREK VATANDAŞLARA ÜCRETSİZ SAĞLIK TARAMASI HİZMETİ VERECEK.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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