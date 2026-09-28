Eyüpsultan camiinde tartışma büyüdü: havaya ateş açıldı, iki kişi gözaltında

olayın gelişimi:

Olay, saat 20.30 sıralarında Eyüpsultan Camii içinde meydana geldi. İddiaya göre, vakit namazı sırasında iki kişi arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine zanlılardan biri, kimliği A.M.Ç. olarak verilen şahıs, eline aldığı silahla havaya 3 kez ateş etti.

müdahale ve gözaltılar:

Cami cemaati tartışmaya müdahale ederek durumu kontrol altına almaya çalıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye bekçi ve polis ekipleri sevk edildi. Olayla ilişkili olduğu belirtilen 2 şahıs polis ekiplerince gözaltına alındı.

inceleme ve güvenlik:

Olay yerinde güvenlik önlemleri alınırken, olay yeri inceleme ekipleri camide çalışma yaptı. Yapılan kontrollerde olayda herhangi bir yaralanma tespit edilmedi; sağlık ekiplerine başvurulmadığı öğrenildi. Olayın neden çıktığı ve silahla havaya ateş eden kişinin motivasyonu emniyet birimlerince soruşturuluyor.

İSTANBUL'DA EYÜPSULTAN CAMİİ'NDE NAMAZ SIRASINDA İKİ KİŞİ ARASINDA ÇIKAN TARTIŞMA SONRASI ŞAHISLARDAN BİRİ HAVAYA ATEŞ ETTİ. OLAY SONRASI ŞÜPHELİ, POLİS EKİPLERİNCE GÖZALTINA ALINDI.