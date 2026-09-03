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Transfer sürecine müdahale çağrısı: Gürel’den İbanoğlu’na uyarı

Denizli İdman Yurdu 1959 Kurucu Başkanı İbrahim Gürel, yetersiz bulduğu transfer politikası için Ahmet İbanoğlu ve istişare kurulunu göreve çağırdı.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 11:13

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Transfer sürecine müdahale çağrısı: Gürel’den İbanoğlu’na uyarı

gürel’den sezon öncesi eleştiri

Denizli İdman Yurdu 1959 Kurucu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Gürel, 2026-2027 sezonu öncesinde kulübün transfer politikasına yönelik sert eleştirilerde bulundu. Kırmızı-siyahlı ekibin, Teknik Sorumlu Okan Kayhan yönetiminde 6 Eylül’de deplasmanda oynayacağı Altay maçı hazırlıklarına devam ettiği dönemde yapılan açıklamada, transfer sürecinin yeniden gözden geçirilmesi gerektiği vurgulandı.

geçmiş uygulamalar ve eleştiriler:

Gürel, geçmiş yıllarda transferlerin bir komite mantığıyla, teknik ekip ve yönetimle ortak alınan kararlarla yapıldığını hatırlattı. Buna göre takıma katılan oyuncular önce izlendi, ardından takımın oyun anlayışına ve bütçesine uygun isimler belirlendi. Bugünkü uygulamada ise kararların birkaç kişinin inisiyatifine kaldığını belirterek bunun doğru olmadığı görüşünü paylaştı. Transferdeki bu değişimin kulübün en güçlü yönlerinden birini zayıflattığını dile getirdi.

rakipler ve lig beklentisi:

Hazırlık maçlarını takip ettiğini ve rakip takımların kadrolarını incelediğini söyleyen Gürel, diğer ekiplerin yaptığı transferleri göz önüne aldıklarında Denizli İdman Yurdu için zorlu bir sezon öngördüğünü aktardı. Bu tespitler ışığında en büyük dileğinin takımın ligde kalması olduğunu ifade ederek, bu durumun geçmişte yukarı hedefleyen bir camia için üzücü olduğunu belirtti.

Gürel, takımın ilk haftasını Altay deplasmanında oynayacağı 6 Eylül maçının yaklaştığı ortamda yapılan transferlerin kalıcı başarıya yetip yetmeyeceğine dair kaygılarını paylaştı.

istişare kuruluna doğrudan çağrı:

Kulübün İstişare Kurulu'nun transfer sürecine daha fazla dahil olması gerektiğini savunan Gürel, özellikle Ahmet İbanoğlu'na seslenerek aktif rol almasını istedi. Finansal katkı sağlayanların sadece parayı temin edip sürecin geri kalanına karışmamasının takım için faydasız olduğunu vurguladı. Kimin transferleri yaptığının belli olduğunu, bu nedenle paranın kime teslim edildiğinin de önemli olduğunu belirtti.

Gürel, Denizli halkının ve kentte doğup büyümüş isimlerin kuluba sahip çıkması gerektiğini vurguladı. Kulübün bir emek ürünü olduğunu hatırlatarak, istişare kurulunun yapılan transferleri detaylı değerlendirmesi ve sürece müdahil olması çağrısında bulundu. Sonuç olarak tek dileğinin takımın düşmemesi olduğunu ve transferlerin yeniden gözden geçirilmesinin şart olduğunu ifade etti.

DENİZLİ İDMAN YURDU 1959 KURUCU BAŞKANI VE YÖNETİM KURULU ÜYESİ İBRAHİM GÜREL, YENİ SEZON ÖNCESİ...

DENİZLİ İDMAN YURDU 1959 KURUCU BAŞKANI VE YÖNETİM KURULU ÜYESİ İBRAHİM GÜREL, YENİ SEZON ÖNCESİ TAKIMIN TRANSFER POLİTİKASINI ELEŞTİRDİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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