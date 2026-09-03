Başakşehir Galatasaray'a karşı süren kötü seriyi sonlandırma peşinde

maç öncesi durum:

Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Başakşehir yarın saat 20.00’de evinde Galatasaray ile karşılaşacak. Turuncu-lacivertliler ligde 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 4 puana ulaştı ve haftaya 9. sırada girdi. Başakşehir hafta içinde sahasında Kocaelispor’u 2-0 mağlup ederken, deplasmanda Trabzonspor’a 2-1 yenildi ve 3. hafta karşılaşmasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.

ligdeki son karşılaşmalar:

Başakşehir, Galatasaray karşısında son dönemde istediği sonuçları alamadı. Turuncu-lacivertliler, Süper Lig’de Galatasaray ile oynadığı son 13 maçta 10 mağlubiyet ve 3 beraberlik aldı. Başakşehir’in sarı-kırmızılılara karşı resmi maçlardaki son galibiyeti, 5 Nisan 2023 tarihindeki Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda kaydedildi.

oyuncuların form durumu ve öne çıkan isimler:

Geçen sezon Süper Lig’de gol krallığını paylaşan Başakşehirli forvet Eldor Shomurodov, yeni sezona hızlı başladı. Shomurodov, turuncu-lacivertli formayla geride kalan 3 lig maçında 3 gol attı ve gol krallığı yarışında, Galatasaraylı Victor Osimhen'in 5 golünün ardından Trabzonsporlu Muhammed Salah ve Beşiktaşlı Dusan Vlahovic ile birlikte 3 golle ikinci sırayı paylaşıyor.

Sezon başında kadroya katılan savunma oyuncusu Emin Bayram, Başakşehir formasıyla ligde oynanan 3 maçın tamamında 90 dakika sahada kaldı. Altyapısından yetiştiği Galatasaray’a karşı ligde ilk kez forma giymeye hazırlanan Bayram’ın zorlu mücadelede de 11’de yer alması bekleniyor.

teknik adamın tercihleri:

Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, sezon başından bu yana en çok güvendiği isimler olarak Emin Bayram ile kaleci Muhammed Şengezer'i öne çıkardı. İki futbolcu, 3’ü Süper Lig, 2’si UEFA Konferans Ligi eleme maçları olmak üzere oynanan 5 resmi mücadelenin tamamında 90’ar dakika sahada kaldı. Bu ikilinin ardından Eldor Shomurodov, 401 dakikalık süreyle takımda en çok süre alan oyunculardan biri konumunda.

Başakşehir, Galatasaray’a karşı süren kötü seriyi sonlandırmak ve iç sahada taraftarı önünde moral bulmak istiyor. Nuri Şahin’in sahaya süreceği kadro ve Shomurodov’un gol formu, turuncu-lacivertlilerin bu mücadeledeki en önemli kozları olacak.

BAŞAKŞEHİR, GALATASARAY'A KARŞI KÖTÜ SERİYİ SONLANDIRMAK İÇİN SAHAYA ÇIKACAK