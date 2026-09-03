Dolar 48,3112 +0,03%
Euro 56,2309 +0,17%
Bist 13.905,71 -1,03%
Altın Gram 6.951,37 +1,38%
EUR/USD 1,1609 +0,15%
Brent Petrol 96,33 +0,73%
--°

Başakşehir Galatasaray'a karşı süren kötü seriyi sonlandırma peşinde

Trendyol Süper Lig 4. haftasında Başakşehir, 13 maçlık galibiyet hasretine son verip formda Eldor Shomurodov'la Galatasaray'ı deplasmanda değil evinde yenmeyi hedefliyor.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 11:36

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Başakşehir Galatasaray'a karşı süren kötü seriyi sonlandırma peşinde

maç öncesi durum:

Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Başakşehir yarın saat 20.00’de evinde Galatasaray ile karşılaşacak. Turuncu-lacivertliler ligde 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 4 puana ulaştı ve haftaya 9. sırada girdi. Başakşehir hafta içinde sahasında Kocaelispor’u 2-0 mağlup ederken, deplasmanda Trabzonspor’a 2-1 yenildi ve 3. hafta karşılaşmasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.

ligdeki son karşılaşmalar:

Başakşehir, Galatasaray karşısında son dönemde istediği sonuçları alamadı. Turuncu-lacivertliler, Süper Lig’de Galatasaray ile oynadığı son 13 maçta 10 mağlubiyet ve 3 beraberlik aldı. Başakşehir’in sarı-kırmızılılara karşı resmi maçlardaki son galibiyeti, 5 Nisan 2023 tarihindeki Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda kaydedildi.

oyuncuların form durumu ve öne çıkan isimler:

Geçen sezon Süper Lig’de gol krallığını paylaşan Başakşehirli forvet Eldor Shomurodov, yeni sezona hızlı başladı. Shomurodov, turuncu-lacivertli formayla geride kalan 3 lig maçında 3 gol attı ve gol krallığı yarışında, Galatasaraylı Victor Osimhen'in 5 golünün ardından Trabzonsporlu Muhammed Salah ve Beşiktaşlı Dusan Vlahovic ile birlikte 3 golle ikinci sırayı paylaşıyor.

Sezon başında kadroya katılan savunma oyuncusu Emin Bayram, Başakşehir formasıyla ligde oynanan 3 maçın tamamında 90 dakika sahada kaldı. Altyapısından yetiştiği Galatasaray’a karşı ligde ilk kez forma giymeye hazırlanan Bayram’ın zorlu mücadelede de 11’de yer alması bekleniyor.

teknik adamın tercihleri:

Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, sezon başından bu yana en çok güvendiği isimler olarak Emin Bayram ile kaleci Muhammed Şengezer'i öne çıkardı. İki futbolcu, 3’ü Süper Lig, 2’si UEFA Konferans Ligi eleme maçları olmak üzere oynanan 5 resmi mücadelenin tamamında 90’ar dakika sahada kaldı. Bu ikilinin ardından Eldor Shomurodov, 401 dakikalık süreyle takımda en çok süre alan oyunculardan biri konumunda.

Başakşehir, Galatasaray’a karşı süren kötü seriyi sonlandırmak ve iç sahada taraftarı önünde moral bulmak istiyor. Nuri Şahin’in sahaya süreceği kadro ve Shomurodov’un gol formu, turuncu-lacivertlilerin bu mücadeledeki en önemli kozları olacak.

BAŞAKŞEHİR, GALATASARAY&#039;A KARŞI KÖTÜ SERİYİ SONLANDIRMAK İÇİN SAHAYA ÇIKACAK

BAŞAKŞEHİR, GALATASARAY'A KARŞI KÖTÜ SERİYİ SONLANDIRMAK İÇİN SAHAYA ÇIKACAK

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Denizli'de piste çıkan Sivaslı İkra Arslan 80 metrede Türkiye birincisi
images

Sivasın ringindeki umut: Rabia Karadaş 60 kiloda bronz
images

Kırklarelili judocu Elif'in hedefi balkan ve Türkiye şampiyonluğu
images

Kartal derbilerde rakiplerine üstünlük kurmaya devam ediyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Denizli ticaret borsası'nda yeni dönem için sandık günü: meslek komiteleri ve meclis 6 ekim'de seçilecek

Casper PAD Z10 Pro'yla yapay zekâ destekli üretkenliğe davet

bursa büyükşehir ve üreticiler keles'te bal hasadı yaptı

Havuzda neşe ve spor: Muradiye'de özel bireyler keyifli anlar yaşadı

TREND HABERLER

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı