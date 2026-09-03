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Erdemli'de mahallelerin rekabeti: Tömük kupaya uzandı

Erdemli'de 21. kez düzenlenen mahalleler arası futbol turnuvasının finalini Tömük 2-1 kazandı; binlerce izleyici ve çok sayıda kadın taraftar vardı.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 11:33

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Erdemli'de mahallelerin rekabeti: Tömük kupaya uzandı

turnuva ve final:

Erdemli ilçesinde, köy ve mahallelerin katılımıyla bu yıl 21. kez düzenlenen mahalleler arası futbol turnuvası, Kayacı Spor Tesisleri'nde oynanan final maçıyla tamamlandı. Finalde Tömük ile Hüsametli karşılaştı; maç 2-1 sonuçlandı ve Tömük şampiyonluğa uzandı. Turnuvaya toplam 37 takım ve bin 200'den fazla sporcu katıldı.

kadın taraftarlar ve izleyici yoğunluğu:

Finali izleyen binlerce taraftar arasında tribünlerin önemli bir bölümünü kadınlar oluşturdu. Kadınlar, sahadaki eşleri, çocukları, torunları ve akrabalarını maç boyunca alkışlayarak destekledi; bazı seyirciler ise karşılaşmayı çevredeki tepelerden izledi. Turnuva boyunca mahalle dayanışması ve yaz etkinliği atmosferi dikkat çekti.

70 yaşındaki Nurşen Göküş ise torunlarıyla maça gelme nedenini şu sözlerle anlattı: "Oğlum, torunum oynuyor, seyretmeye geldim. Desteklemeye geldim. Köylümüzü de desteklemeye geldim. İnşallah kazanırız, güle güle gideriz. Kazanmamak, ağlaya ağlaya gitmek de var. Top yuvarlak nereye gideceği belli olmaz". Torunları da anneanneleriyle maç izlemekten memnun olduklarını söyledi.

ödüller ve turnuva sıralaması:

Turnuvanın derece ve özel ödülleri törende sahiplerine verildi. Birinci Tömük, ikinci Hüsametli, üçüncü Ayaş oldu; turnuvanın en centilmen takımı ise Koramşalı olarak belirlendi. Kupa ve madalyalar Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ferhat Keskin tarafından takdim edildi.

Turnuva, bölge halkı için yaz boyunca beklenen bir etkinlik olarak hem sportif rekabeti hem de sosyal buluşmayı sağlıyor. Mahalleler arası bu organizasyonun sürekliliği, yerel katılımı ve tribünlerdeki coşku etkinliğin toplumsal önemini gözler önüne serdi.

MERSİN&#039;İN ERDEMLİ İLÇESİNDE MAHALLELER ARASI DÜZENLENEN FUTBOL TURNUVASI FİNALİNİ BİNLERCE...

MERSİN'İN ERDEMLİ İLÇESİNDE MAHALLELER ARASI DÜZENLENEN FUTBOL TURNUVASI FİNALİNİ BİNLERCE TARAFTAR İZLEDİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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