Kayseri sanayisi için yeni dönemde eş güdüm ve hedef vurgusu

TBMM Millî Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan ve il yönetiminden oluşan heyet, Kayseri Sanayi Odası'nı (KAYSO) ziyaret etti. Heyetin amacı, yeniden Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Mehmet Büyüksimitci ve yönetimini tebrik etmek ve yeni döneme ilişkin değerlendirmelerde bulunmaktı.

Ziyarette ele alınan konular:

Görüşmede Kayseri sanayisinin mevcut durumu, yürütülen çalışmalar ve yeni dönem hedefleri üzerinde duruldu. Akar, KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci ve yönetimini tebrik ederek, bugüne kadar gerçekleştirilen çalışmaların yeni dönemde de artarak süreceğine inandığını belirtti. Akar, Kayseri sanayisinin ülke ekonomisine katkısına dikkat çekti ve bu çabaların yakından takip edildiğini söyledi.

Toplantıda ayrıca sektörün koordinasyon, iş birliği ve üretim kapasitesini artırmaya yönelik adımların önemi vurgulandı. Heyet ve KAYSO yönetimi, sanayinin ihracat ve istihdam kapasitesini yükseltmeye dönük ortak çalışmaları ele aldı.

başkanın değerlendirmesi:

Hulusi Akar ziyarette şu ifadeleri kullandı: "Başkanımız ve yönetimi bugüne kadar önemli başarılara imza attı. Kayseri’miz, ülkemizin sanayi alanındaki gelişimine büyük katkılar sağladı. Burada arkadaşlarımızın koordinasyon ve iş birliği içerisinde, canla başla çalıştıklarını görüyoruz. Bu gayretlerini takdirle takip ediyoruz."

Akar ayrıca dünyadaki değişimlerin sanayi sektörü açısından taşıdığı öneme dikkat çekti: "Dünya gelişiyor, dünya değişiyor. Kayseri sanayimizin de bu gelişmeleri yakından takip ettiğini memnuniyetle görüyoruz. Yeni yönetimin çok daha büyük bir azim ve kararlılıkla çalışmalarını sürdüreceğine, hem şehrimize hem de ülkemize önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Sayın Başkanımıza ve yönetimine yeni görevlerinde başarılar diliyorum."

yeni dönemde taahhütler ve hedefler:

KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci ise ziyaretin kendileri için memnuniyet verici olduğunu ifade etti ve heyete teşekkür etti. Büyüksimitci, "Bakanımızın, Büyükşehir Belediye Başkanımızın ve İl Başkanımızın nazik ziyaretleri ve güzel temennileri bizleri son derece memnun etti. Kendilerine şahsım ve Yönetim Kurulumuz adına teşekkür ediyorum." dedi.

Büyüksimitci, yeni dönemde üyelerden aldıkları güçle Kayseri sanayisinin üretim, ihracat ve istihdam kapasitesini daha da ileriye taşımak için çalışacaklarını belirtti: "Şehrimizin ve ülkemizin kalkınmasına katkı sağlayacak her çalışmanın içerisinde olmaya gayret göstereceğiz."

Ziyaret, yerel yönetim ile sanayi temsilcileri arasındaki eş güdümün ve yeni dönemde atılacak adımların teyidi niteliğinde sonlandı. Taraflar, önümüzdeki süreçte de koordinasyon ve iş birliği içinde hareket etme kararlılığını vurguladı.

TBMM MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU BAŞKANI VE AK PARTİ KAYSERİ MİLLETVEKİLİ HULUSİ AKAR; KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MEMDUH BÜYÜKKILIÇ, AK PARTİ KAYSERİ İL BAŞKANI HÜSEYİN OKANDAN VE İL YÖNETİMİNDEN OLUŞAN HEYET KAYSERİ SANAYİ ODASI’NI (KAYSO) ZİYARET EDEREK YENİDEN YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA SEÇİLEN MEHMET BÜYÜKSİMİTCİ VE YÖNETİMİNİ TEBRİK ETTİ.