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Makas atan araç kovalamacayla yakalandı, gazeteciye tehdit iddiası

Edirne'de trafikte makas attığı iddia edilen araç polis kovalamacasıyla durduruldu; olay yerinde görüntü alan gazetecinin tehdit edildiği öne sürüldü

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 23:29

GÜNCELLEME: 03 Ekim 2026 - 23:41

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Makas atan araç kovalamacayla yakalandı, gazeteciye tehdit iddiası

Olayın gelişimi:

Edirne'de polis ekipleri, trafikte makas attığı iddia edilen bir otomobili fark ederek dur ihtarında bulundu. İddialara göre sürücünün polisin ikazına uymaması üzerine takip başladı ve kısa süreli bir kovalamaca yaşandı.

Kovalamaca sırasında yaşananlar:

Takip esnasında bazı araçların hasar gördüğü bildirildi. Takip edilen araç, plakası 22 ACD 207 olan otomobil olup, ekipler tarafından Abdurrahman Mahallesi Kalaycı İbrahim Ağa Sokak’ta durduruldu ve kontrol altına alındı.

Gazeteciye yönelik iddia:

Olayı görüntüleyen bir gazeteciye ilişkin de iddialar ortaya atıldı; haberi kaydeden gazeteci, sürücü ve yakınlarının tepkisiyle karşılaştığını belirtti. İddiaya göre sürücünün babası, görevini yapan gazeteciyi tehdit etti.

Olayın ardından sürücü polis merkezine götürüldü ve güvenlik güçleri konuyla ilgili soruşturma başlattı. Polis ekipleri, hem trafikteki tehlikeli sürüş iddialarını hem de görüntü alan gazeteciye yönelik davranışları inceliyor.

EDİRNE’DE KOVALAMACA SONRASI YAKALANAN SÜRÜCÜNÜN BABASINDAN GAZETECİYE TEHDİT

EDİRNE’DE KOVALAMACA SONRASI YAKALANAN SÜRÜCÜNÜN BABASINDAN GAZETECİYE TEHDİT

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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