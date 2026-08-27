Dolar 48,1050 -0,02%
Euro 56,2039 +0,02%
Bist 14.566,19 -0,31%
Altın Gram 7.176,12 -0,29%
EUR/USD 1,1654 -0,03%
Brent Petrol 87,44 +0,58%
--°

Nepal'de buzul çöküşüyle tetiklenen selde can kaybı 359'a yükseldi

Bhotekoshi Nehri'ndeki taşkının tetiklediği selde can kaybı 359'a çıktı, 910 kişi kayıp; kurtarma çalışmaları binlerce asker ve polisle yoğun şekilde sürüyor.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 16:02

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Nepal'de buzul çöküşüyle tetiklenen selde can kaybı 359'a yükseldi

Nepal'de bilanço:

Nepal'in Çin sınırında Bhotekoshi Nehri'nde meydana gelen taşkının ardından yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 359 olarak açıklandı. Yetkililer, toplam 910 kişinin kayıp olduğunu ve kendilerine henüz ulaşılamadığını bildiriyor. Kayıp listesinde 517 yabancı uyruklu turist, 44 Nepal ordusu mensubu ve 28 polis memurunun yer aldığı aktarıldı.

Arama kurtarma operasyonları bölgedeki zorlu koşullar altında sürüyor; Nepal ordusundan 2 bin asker ile 3 bin 318 polis memurunun sevk edildiği bildirildi. Ekiplerin amacı hem kayıp sayısını netleştirmek hem de hayatta kalanlara acil yardım ulaştırmak.

başbakan bölgeyi inceledi:

Nepal Başbakanı Balendra Shah, selden en çok etkilenen bölgeler arasında gösterilen Nuwakot'taki Bidur ve çevresini ziyaret etti. Ziyaret sırasında güvenlik güçleri ve toplum temsilcileriyle bir araya gelen Shah, hasarın tespit edilmesi ve müdahale koordinasyonunun hızlandırılması talimatını verdi.

Başbakanın talimatları arasında etkilenen ailelere acil destek sağlanması, kapalı yolların yeniden açılması ve hasar gören altyapının kısa sürede onarılması yer aldı. Ayrıca kurtarma operasyonlarının hızlandırılması, yaralılara ücretsiz ve etkin tedavi sağlanması ile yerinden edilmiş ailelere derhal yardım malzemesi ulaştırılması vurgulandı. Shah, yardım kamplarının düzenli ve temiz tutulması ve kamplarda kadınlara, çocuklara ile yaşlılara öncelik verilmesi gerektiğini özellikle belirtti.

olayın nedeni ve bölgedeki etkiler:

ABD Jeolojik Araştırma Kurumu tarafından yapılan açıklamada, söz konusu felaketin bir deprem sonucu değil, buzul çökmesi ve moloz akıntısı nedeniyle meydana geldiği bildirildi. Kurum, sismik istasyon verileri, uydu görüntüleri ve uzun periyotlu sismik dalga analizlerinin olayı buzul çökmesi olarak ortaya koyduğunu açıkladı ve bunun aşağı havzada felaket niteliğinde etkilere yol açtığını belirtti.

Yerel yetkililer ve kurtarma ekipleri, çamur, enkaz ve taşkın nedeniyle yolların ulaşıma kapanması ve haberleşme kesintilerinin kurtarma çalışmalarını zorlaştırdığını; lojistik desteğin sağlanmasının öncelikli olduğunu ifade ediyor.

çin tarafındaki kayıplar:

Komşu Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'ndeki Gyirong bölgesinde de toprak kayması yaşandı; burada 3 kişi hayatını kaybetti ve 558 kişi kayıp olarak bildirildi. Kayıpların 260'ının yabancı uyruklu olduğu belirtildi. Bölgedeki yetkililer arama kurtarma çalışmalarını koordine ediyor.

Felaketin boyutu ve kayıp sayılarının netleşmesi için operasyonlar devam ediyor; yetkililer halka temkinli olunması çağrısında bulunurken, ulusal ve uluslararası yardım girişimleri de sürüyor.

NEPAL BAŞBAKANI BALENDRA SHAH, NUWAKOT BÖLGESİNDEKİ BİDUR VE ÇEVRESİNDEKİ YERLEŞİM YERLERİ DE...

NEPAL BAŞBAKANI BALENDRA SHAH, NUWAKOT BÖLGESİNDEKİ BİDUR VE ÇEVRESİNDEKİ YERLEŞİM YERLERİ DE DAHİL OLMAK ÜZERE SEL FELAKETİNDEN EN ÇOK ETKİLENEN BÖLGELERDEN BAZILARINI ZİYARET ETTİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Fındık bahçesine giderken traktör kazasında 50 yaşındaki sürücü yaşamını yitirdi
images

Orhaniye'de tarlada başlayan yangın kısmen kontrol altına alındı
images

Mersin'de sokak satıcılarına darbe: kokain, sentetik ecza ve 77 bin 200 TL ele g...
images

Başmüfettişin kızı üniversite kaydının ardından son yolculuğuna uğurlandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Zafer bayramı 30 ağustos'ta Ataşehir'de coşkuyla kutlanacak

Akyazı'da beslenme bilinci pekişti: beş haftalık eğitim günlük alışkanlıkları hedefledi

Erdoğan Çengelköy'de esnafa dokundu, çocuklara oyuncak dağıttı

Karapürçek’e yeni nefes: 70 dönümlük millet bahçesi ve termal tesis müjdesi

TREND HABERLER

İlk rus transfer: Galatasaray'ın yeni yüzü Aleksey Batrakov

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Bursa'da kavşağa dönüş yapan araca çarpan jip: iki özel güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Salah ve Shomurodov’un golleriyle ilk yarı 1-1

Kayseri'de kavşakta çarpışma: dört yaralı