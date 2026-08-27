Nepal'de buzul çöküşüyle tetiklenen selde can kaybı 359'a yükseldi

Nepal'de bilanço:

Nepal'in Çin sınırında Bhotekoshi Nehri'nde meydana gelen taşkının ardından yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 359 olarak açıklandı. Yetkililer, toplam 910 kişinin kayıp olduğunu ve kendilerine henüz ulaşılamadığını bildiriyor. Kayıp listesinde 517 yabancı uyruklu turist, 44 Nepal ordusu mensubu ve 28 polis memurunun yer aldığı aktarıldı.

Arama kurtarma operasyonları bölgedeki zorlu koşullar altında sürüyor; Nepal ordusundan 2 bin asker ile 3 bin 318 polis memurunun sevk edildiği bildirildi. Ekiplerin amacı hem kayıp sayısını netleştirmek hem de hayatta kalanlara acil yardım ulaştırmak.

başbakan bölgeyi inceledi:

Nepal Başbakanı Balendra Shah, selden en çok etkilenen bölgeler arasında gösterilen Nuwakot'taki Bidur ve çevresini ziyaret etti. Ziyaret sırasında güvenlik güçleri ve toplum temsilcileriyle bir araya gelen Shah, hasarın tespit edilmesi ve müdahale koordinasyonunun hızlandırılması talimatını verdi.

Başbakanın talimatları arasında etkilenen ailelere acil destek sağlanması, kapalı yolların yeniden açılması ve hasar gören altyapının kısa sürede onarılması yer aldı. Ayrıca kurtarma operasyonlarının hızlandırılması, yaralılara ücretsiz ve etkin tedavi sağlanması ile yerinden edilmiş ailelere derhal yardım malzemesi ulaştırılması vurgulandı. Shah, yardım kamplarının düzenli ve temiz tutulması ve kamplarda kadınlara, çocuklara ile yaşlılara öncelik verilmesi gerektiğini özellikle belirtti.

olayın nedeni ve bölgedeki etkiler:

ABD Jeolojik Araştırma Kurumu tarafından yapılan açıklamada, söz konusu felaketin bir deprem sonucu değil, buzul çökmesi ve moloz akıntısı nedeniyle meydana geldiği bildirildi. Kurum, sismik istasyon verileri, uydu görüntüleri ve uzun periyotlu sismik dalga analizlerinin olayı buzul çökmesi olarak ortaya koyduğunu açıkladı ve bunun aşağı havzada felaket niteliğinde etkilere yol açtığını belirtti.

Yerel yetkililer ve kurtarma ekipleri, çamur, enkaz ve taşkın nedeniyle yolların ulaşıma kapanması ve haberleşme kesintilerinin kurtarma çalışmalarını zorlaştırdığını; lojistik desteğin sağlanmasının öncelikli olduğunu ifade ediyor.

çin tarafındaki kayıplar:

Komşu Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'ndeki Gyirong bölgesinde de toprak kayması yaşandı; burada 3 kişi hayatını kaybetti ve 558 kişi kayıp olarak bildirildi. Kayıpların 260'ının yabancı uyruklu olduğu belirtildi. Bölgedeki yetkililer arama kurtarma çalışmalarını koordine ediyor.

Felaketin boyutu ve kayıp sayılarının netleşmesi için operasyonlar devam ediyor; yetkililer halka temkinli olunması çağrısında bulunurken, ulusal ve uluslararası yardım girişimleri de sürüyor.

NEPAL BAŞBAKANI BALENDRA SHAH, NUWAKOT BÖLGESİNDEKİ BİDUR VE ÇEVRESİNDEKİ YERLEŞİM YERLERİ DE DAHİL OLMAK ÜZERE SEL FELAKETİNDEN EN ÇOK ETKİLENEN BÖLGELERDEN BAZILARINI ZİYARET ETTİ.