Fatih'te yapay zekâ projeleri şehir yönetimini yeniden şekillendiriyor

Fatih Belediyesi, yapay zekâ, veri yönetimi, akıllı şehircilik ve dijital dönüşüm alanlarında geliştirdiği beş projeyi GITEX AI Türkiye 2026'da ziyaretçilere sundu. Etkinlik, İstanbul Expo Centerda 9-10 Eylül tarihlerinde gerçekleşirken kamu kurumları, teknoloji şirketleri, girişimler ve akademik çevreler bir araya geldi.

Fuarda belediyenin teknoloji odaklı uygulamaları hem sergilendi hem de farklı kurumlarla paylaşılmak üzere yeni iş birliklerinin zeminini hazırladı. Stand, H2-A70 numarasıyla katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

fuarda tanıtılan projeler:

Standda öne çıkan uygulamalardan biri olan Martı-Dijital Asistan, vatandaşların belediye hizmetlerine ilişkin sorularını 7 gün 24 saat yanıtlayabilecek şekilde tasarlandı. Bu araç, rutin taleplerin hızlı karşılanmasına ve çağrı merkezlerindeki yükün azalmasına hizmet ediyor.

Dijital İkiz Fatih, ilçenin tarihî dokusunu fotogerçekçi ve ölçülebilir üç boyutlu modele dönüştürüyor. Amaç, fiziksel yapının dijital ortamda modellenmesiyle kentsel verilerin ayrıntılı analizini sağlamak ve böylece planlama ile karar alma süreçlerini desteklemek.

FATEM ise yapay zekâ, IoT sensörleri ve coğrafi bilgi sistemlerini bir araya getirerek temizlik hizmetlerinin etkinliğini artırmayı hedefliyor. Sensör verileri ve akıllı analizler saha operasyonlarının optimize edilmesine katkı sağlayacak şekilde kurgulanmış durumda.

Fuarda ayrıca çağrı merkezine gelen ses kayıtlarını otomatik olarak yazıya dönüştüren, özetleyen ve sınıflandıran IVR Dashboard ile belediyenin 78 hizmet merkezinden gelen verileri tek panoda toplayan ve İSTKA mali destekli proje ziyaretçilere anlatıldı.

veri ve karar süreçlerine etkisi:

Belediye yetkilileri, sahadan elde edilen verilerin yapay zekâ ve veri teknolojileriyle analiz edilerek planlama ve karar süreçlerinde nasıl kullanıldığını ayrıntılı şekilde aktardı. Dijital ikiz modeliyle mekânsal ilişkiler, altyapı ve kültürel miras unsurları aynı platformda değerlendirilebilecek; böylece yatırım öncelikleri ve hizmet programları daha veri odaklı belirlenecek.

IVR Dashboard ve İSTKA destekli konsolide panel ile çağrı merkezi kayıtları ve hizmet merkezi performans verileri tek bir çatı altında toplanarak memnuniyet ve performans göstergeleri izlenebilecek. Bu veriler, belediyenin yatırım ve hizmet planlamasında doğrudan kullanılmak üzere tasarlandı.

belediye yönetiminin yaklaşımı ve gelecek adımlar:

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, etkinlikte Bakan Mehmet Fatih Kacır'ın standı ziyaret ettiğini belirterek belediyenin dijital dönüşüm vizyonunu anlattı. Turan, "Fatih gibi tarihî mirası ve şehir hayatının yoğunluğu açısından son derece özel bir ilçede teknolojiyi doğrudan vatandaşımızın ve şehrimizin hizmetine sunuyoruz" sözleriyle yaklaşımı özetledi.

Belediye, fuar boyunca edindiği temaslarla yeni iş birlikleri arayışına girdi ve sergilenen uygulamaların farklı kurumlar tarafından gözlemlenmesiyle projelerin ölçeklenmesi hedefleniyor. Sunulan araçlar, belediye hizmet kalitesini artırmayı, kaynak kullanımını verimli hale getirmeyi ve karar alma süreçlerini daha şeffaf kılmayı amaçlıyor.

GITEX AI Türkiye 2026'da paylaşılan uygulamalar, Fatih Belediyesi'nin dijital dönüşümü sahaya taşıma çabasının somut örnekleri olarak değerlendirildi ve belediyecilikte teknoloji kullanımının uygulamalı modellerini ortaya koydu.

FATİH BELEDİYESİ, YAPAY ZEKA, VERİ YÖNETİMİ, AKILLI ŞEHİRCİLİK VE DİJİTAL DÖNÜŞÜM ALANINDA GELİŞTİRDİĞİ 5 PROJEYİ GITEX AI TÜRKİYE 2026’DA TANITTI.