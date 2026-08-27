Manisa'da sezonun ilk kuru üzümü sembolik fiyatla açıldı, üretici TMO açıklamasını bekliyor

Tören ve sembolik alım:

Manisa Ticaret Borsası tarafından düzenlenen törende 2026-2027 sezonunun ilk çekirdeksiz kuru üzümü açık artırmayla satışa sunuldu. Protokolün katıldığı organizasyonda yaklaşık 50 kilogramlık partinin kilogramı 4 bin TL üzerinden Manisa Ticaret Borsası tarafından sembolik olarak alınması törene damgasını vurdu. Teklifi veren eski Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli oldu.

Törene, Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Yeni Parti Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, TARİŞ Üzüm Birliği Başkanı Ferhat Şen, borsa yöneticileri, siyasi temsilciler ve üreticiler katıldı. Etkinlik saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı, üzümün tarihine ilişkin bir video sunumu gerçekleştirildi.

Sektör verileri ve ihracat rakamları:

Borsa başkanı Sadık Özkasap konuşmasında, sezona ilişkin kayıt ve ihracat verilerine dikkat çekti. Borsanın kaydına göre 2025-2026 sezonu müstahsil alım tescil verilerinde çekirdeksiz kuru üzüm miktarı 210 bin ton olarak geçiyor. 22 Ağustos tarihli ihracat raporuna göre ise gerçekleştirilen 140 bin ton ihracat ülkeye 455 milyon dolar kazandırdı.

Özkasap, fiyat belirlenirken bugünün ihtiyacının ötesinde sektörün sürdürülebilirliğinin gözetilmesi gerektiğini vurguladı ve Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından yapılacak fiyat açıklamasının tüm paydaşlar tarafından yakından izlendiğini söyledi.

Üretici beklentileri ve arz-talep dengesi:

TARİŞ Üzüm Birliği Başkanı Ferhat Şen arz fazlasına dikkat çekti ve son dönemde bağ dikimlerinin artmasıyla piyasada ciddi bir arz birikimi oluştuğunu belirtti. Şen, talep tarafında daralma olduğunu, üreticinin yüksek maliyetle üretim yaptığı bir ortamda pazar bulma güçlüğü yaşandığını söyledi ve fiyatlama konusunda yaşanan zorlukları açıkladı.

Sezonun ilk hasadını yapan üretici Tuncay Anadolu ise ürününü borsaya getirdiğini belirterek fiyat beklentisinin 150 TL olduğunu söyledi. Anadolu'nun beklentisi, törenin sembolik satışının ardından gerçek piyasa fiyatının ve TMO açıklamasının bir an önce yapılması gerektiği vurgusunu güçlendiriyor.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ise üretimin korunması ve rehber bir eylem planıyla Manisa'nın marka şehir haline getirilmesi gerektiğini söyledi. Dutlulu, tanıtım, fuarlar ve saha çalışmalarıyla Manisa üzümünün dünya pazarında yeniden vurgulanması hedefini dile getirdi.

Kurumsal koordinasyon çağrısı:

Eski bakan Bekir Pakdemirli konuşmasında, sorunun çözümü için belediye, vali, borsa, il müdürlüğü, odalar ve Ankara nezdinde ortak bir ses gerektiğini belirtti. Pakdemirli, fikirlerin bir masa etrafında toplanmasının ve taleplerin koordineli şekilde iletilmesinin önemine işaret etti.

Etkinlikte yapılan konuşmalar, veri paylaşımları ve sembolik satışın ardından gündem, üreticinin beklediği gerçek fiyatın açıklanması ve piyasa dengesinin nasıl tesis edileceği üzerine yoğunlaştı. Katılımcılar, kısa vadede TMO tarafından yapılacak fiyat açıklamasını ve uzun vadede Manisa üzümünün pazarlanması için somut adımlar atılmasını bekliyor.

Sonuç olarak, tören sembolik bir başlangıç sağlarken üreticiler, kayıtlı üretim ve ihracat verileriyle desteklenen beklentilerin karşılanması ve piyasa dengesinin kurulması için yetkili kurumlardan somut adımlar bekliyor.

PAKDEMİRLİ'NİN 4 BİN TL'LİK TEKLİFİ ÜZERİNE, SARUHANLI'NIN HACIRAHMANLI MAHALLESİ'NDEN TUNCAY ANADOLU'NUN (FOTOĞRAFTAKİ) MANİSA TİCARET BORSASI'NA GETİRDİĞİ YAKLAŞIK 50 KİLOGRAMLIK SEZONUN İLK KURU ÜZÜMÜ, KİLOGRAMI 4 BİN TL'DEN MANİSA TİCARET BORSASI TARAFINDAN SEMBOLİK OLARAK SATIN ALINDI.