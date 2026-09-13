Fenerbahçe Gaziantep'e indi: Kartal'a meşaleli karşılama, kamp kadrosu açıklandı

Fenerbahçe Gaziantep'e geldi

Trendyol Süper Lig'in 5. hafta kapanış maçında yarın Gaziantep Futbol Kulübü ile karşılaşacak Fenerbahçe, Gaziantep'e ulaştı. Takım, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı son antrenmanın ardından saat 17.00'de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan uçakla kente hareket etti ve Gaziantep Havalimanı'na indi.

Havalimanından kamp yapacakları otele giden kafileyi, otel önünde toplanan taraftarlar meşalelerle karşıladı. Taraftarların yoğun tezahüratları özellikle geçen günlerde istifasını açıklayan ancak istifası kabul edilmeyerek takıma dönen teknik direktör İsmail Kartal için destek gösterisine dönüştü.

Kadro açıklandı:

Fenerbahçe'nin Gaziantep FK maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer aldı: Mert Günok, Ederson Moraes, Tarık Çetin, Milan Skriniar, Nathan Ake, Kojo Peprah Oppong, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, Archie Brown, Nelson Semedo, Mert Müldür, Matteo Guendouzi, İsmail Yüksek, N’Golo Kante, Bartuğ Elmaz, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu, Mason Greenwood, Dorgeles Nene, Romelu Lukaku, Vedat Muriqi.

Maçın oynanacağı tarih ve hakem triosu:

Gaziantep FK ile Fenerbahçe arasındaki mücadele 14 Eylül Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmada düdük çalacak hakem üçlüsü Mehmet Türkmen, Süleyman Özay, Suat Güz olarak belirlendi; dördüncü hakem görevini ise Erdem Mertoğlu üstlenecek.

Fenerbahçe kafilesinin gelişi ve takım etrafında oluşan atmosfer, ligdeki kritik maç öncesi hem taraftar güvenini hem de teknik heyete verilen desteği gösterdi. Yarınki karşılaşma, takımın ligdeki gidişatı açısından belirleyici bir sınav niteliği taşıyor.

TRENDYOL SÜPER LİG’DE 5. HAFTA KAPANIŞ MAÇINDA YARIN GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ’NE KONUK OLACAK FENERBAHÇE, GAZİANTEP’E GELDİ.