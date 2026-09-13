Dolar 48,5546 +0,05%
Euro 56,3209 -0,12%
Bist 14.467,25 +0,51%
Altın Gram 6.882,58 +0,04%
EUR/USD 1,1601 -0,10%
Brent Petrol 104,61 -2,81%
--°

Fenerbahçe Gaziantep'e indi: Kartal'a meşaleli karşılama, kamp kadrosu açıklandı

Fenerbahçe, 5. hafta kapanış maçı için Gaziantep'e geldi; taraftarların meşaleli desteği ve İsmail Kartal'a verilen tepki sonrası kadro listesi açıklandı.

GİRİŞ: 13 Eylül 2026 - 20:21

GÜNCELLEME: 13 Eylül 2026 - 20:37

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Fenerbahçe Gaziantep'e indi: Kartal'a meşaleli karşılama, kamp kadrosu açıklandı

Fenerbahçe Gaziantep'e geldi

Trendyol Süper Lig'in 5. hafta kapanış maçında yarın Gaziantep Futbol Kulübü ile karşılaşacak Fenerbahçe, Gaziantep'e ulaştı. Takım, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı son antrenmanın ardından saat 17.00'de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan uçakla kente hareket etti ve Gaziantep Havalimanı'na indi.

Havalimanından kamp yapacakları otele giden kafileyi, otel önünde toplanan taraftarlar meşalelerle karşıladı. Taraftarların yoğun tezahüratları özellikle geçen günlerde istifasını açıklayan ancak istifası kabul edilmeyerek takıma dönen teknik direktör İsmail Kartal için destek gösterisine dönüştü.

Kadro açıklandı:

Fenerbahçe'nin Gaziantep FK maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer aldı: Mert Günok, Ederson Moraes, Tarık Çetin, Milan Skriniar, Nathan Ake, Kojo Peprah Oppong, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, Archie Brown, Nelson Semedo, Mert Müldür, Matteo Guendouzi, İsmail Yüksek, N’Golo Kante, Bartuğ Elmaz, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu, Mason Greenwood, Dorgeles Nene, Romelu Lukaku, Vedat Muriqi.

Maçın oynanacağı tarih ve hakem triosu:

Gaziantep FK ile Fenerbahçe arasındaki mücadele 14 Eylül Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmada düdük çalacak hakem üçlüsü Mehmet Türkmen, Süleyman Özay, Suat Güz olarak belirlendi; dördüncü hakem görevini ise Erdem Mertoğlu üstlenecek.

Fenerbahçe kafilesinin gelişi ve takım etrafında oluşan atmosfer, ligdeki kritik maç öncesi hem taraftar güvenini hem de teknik heyete verilen desteği gösterdi. Yarınki karşılaşma, takımın ligdeki gidişatı açısından belirleyici bir sınav niteliği taşıyor.

TRENDYOL SÜPER LİG’DE 5. HAFTA KAPANIŞ MAÇINDA YARIN GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ’NE KONUK OLACAK...

TRENDYOL SÜPER LİG’DE 5. HAFTA KAPANIŞ MAÇINDA YARIN GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ’NE KONUK OLACAK FENERBAHÇE, GAZİANTEP’E GELDİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Dalama Spor Karacören'de kupaya uzandı
images

Sakaryaspor son dakikalarda farkı açtı ve Adana 01'i 2-0 yendi
images

Kırıkkale FK yeni dönemde Hasan Uğur Kardal ile yola çıktı
images

Üç yeni isimle sahada: Leao ve Deniz ilk 11'de

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kayseri trafiğinde Doktor Sami İpek Caddesi'nde çarpışma: motosiklet sürücüsü yaralandı

Dalama Spor Karacören'de kupaya uzandı

Sakaryaspor son dakikalarda farkı açtı ve Adana 01'i 2-0 yendi

Samsun'da açılışta cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun sevgi gösterisi

TREND HABERLER

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Düğün dönüşünde çarpışma: Bartın'da 21 kişi yaralandı

Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Metek kavşağında çarpışma: üç kişi yaralandı

Mersinli balıkçılar 15 eylül için ağlarını ve teknelerini son kez gözden geçiriyor

Kepez'de galeriden yükselen alevler üç katlı apartmana sıçradı