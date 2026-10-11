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Fenerbahçe ikinci ve üçüncü çeyrekte farkı açtı, Melikgazi Kayseri mağlup

Fenerbahçe, Metro Enerji'de Melikgazi Kayseri'yi ikinci ve üçüncü periyotlarda açtığı farkla 29 sayı farkla yendi; Morgan Jones 25 sayı üretti.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 09:45

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Fenerbahçe ikinci ve üçüncü çeyrekte farkı açtı, Melikgazi Kayseri mağlup

maçın özeti

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde oynanan karşılaşmada Fenerbahçe, Metro Enerji Spor Salonu'nda konuk ettiği Melikgazi Kayseri'yi 29 sayı farkla mağlup etti. Maç sonunda skor Fenerbahçe 99 - 70 Melikgazi Kayseri olarak kayıtlara geçti.

Karşılaşma ilk periyotta Melikgazi Kayseri'nin 23-20 üstünlüğü ile geçilirken, ikinci ve üçüncü periyotlarda ev sahibi takım oyunun kontrolünü ele aldı ve farkı hızla açtı. Dördüncü periyotta Fenerbahçe farkı korudu ve maçı farklı kazandı.

oyuncular ve istatistikler:

Ev sahibi Fenerbahçe'de çift hanelere çıkan oyuncular arasında Luisa Geiselsoder 16, Zeynep Şevval 15, Şerife Alperi Onar 14, Julie Allemand 12 ve Lauren Betts 12 öne çıktı. Takım kadrosunda ayrıca Tima Pouye 7, Leila Lacan 4, Kuanitra Hollingsworth 9 ve Olcay Çakır Turgut 4 sayı ile skor katkısı verdi.

Konuk Melikgazi Kayseri'de maçın en skorer ismi Morgan Jones 25 oldu. Takımda ayrıca Destiny Littleton 21 ve Harsimran Kaur 14 çift haneli katkı sundu; İnci Güçlü 6 ve Pelin Gülçelik 2 sayı ile oynadı.

periyotlar:

Periyot bazında skorlar şu şekilde gelişti: 1. periyot Fenerbahçe 20 - 23 Melikgazi Kayseri, 2. periyot Fenerbahçe 31 - 13 Melikgazi Kayseri, 3. periyot Fenerbahçe 31 - 20 Melikgazi Kayseri, 4. periyot Fenerbahçe 17 - 14 Melikgazi Kayseri. İkinci ve üçüncü çeyreklerdeki üstünlük maç sonucunu belirledi.

Karşılaşmanın hakemleri Fatih Güler, Hasan Kamil Takınyalıoğlu ve Çağatay Taşkın olarak görevlendirildi. Her iki takım da zaman zaman hücumda etkili anlar gösterse de, Fenerbahçe'nin periyot ortasındaki baskısı galibiyeti getirdi.

TÜRKİYE KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİGİ&#039;NDE MÜCADELE MELİKGAZİ KAYSERİ BASKETBOL, DEPLASMANDA...

TÜRKİYE KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİGİ'NDE MÜCADELE MELİKGAZİ KAYSERİ BASKETBOL, DEPLASMANDA FENERBAHÇE'YE 29 SAYI FARKLA MAĞLUP OLDU.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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