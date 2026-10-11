Kayserispor çıkışını sürdürdü: iç sahada kritik üç puan

Kayserispor çıkışını sürdürdü
Kayserispor, 1. Lig'in 9. haftasında sahasında Manisa FK'yı 3-2 mağlup ederek ligdeki 7. galibiyetini elde etti. Sarı-kırmızılılar, iç sahada oynadığı dördüncü karşılaşmada üçüncü kez galibiyet sevinci yaşadı.
Maçın kırılma anları:
Ev sahibi ekibin golleri Benhur Keser, Daniel Moreno ve Murat Cem Akpınar tarafından kaydedildi. Üç golle rakibini geçen Kayserispor, maçtan üç puanla ayrılarak haftayı kazançla kapattı.
Sezon performansı ve puan durumu:
Geride kalan 9 hafta sonunda Kayserispor'un bilançosu 7 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik olarak kayda geçti ve takım 22 puan topladı. İç sahadaki 4 maçtan aldığı 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet, takımın ev performansının güven verdiğini gösteriyor.
Bu sezonun ilk 9 haftasında Kayserispor; Vanspor, Sivasspor, Iğdır FK, Esenler Erokspor, İstanbulspor, Mardin 1969 Spor ve Manisa FK'yı mağlup ederken, Fatih Karagümrük ile berabere kaldı. Sarı-kırmızılıların tek yenilgisi ise Bursaspor karşısında gerçekleşti. Bu sonuçlar takımda yükselen bir ivme ve ligdeki istikrar sinyali veriyor.
1. LİG'DE MÜCADELE EDEN KAYSERİSPOR, LİGDEKİ YEDİNCİ GALİBİYETİNİ ELDE ETTİ
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