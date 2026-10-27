Dolar 49,7823 +0,02%
Euro 55,4996 -0,28%
Bist 11.151,03 -0,01%
Altın Gram 6.518,51 +0,85%
EUR/USD 1,1136 -0,39%
Brent Petrol 109,40 -1,21%
--°

Fenerbahçe ile İsmail Kartal yollarını karşılıklı anlayışla ayırdı

Derbi yenilgisinin ardından, Fenerbahçe yönetimi İsmail Kartal’ın görevden ayrılma talebini görüşerek karşılıklı anlayışla yolları ayırdı.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 20:57

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Fenerbahçe ile İsmail Kartal yollarını karşılıklı anlayışla ayırdı

Fenerbahçe ile İsmail Kartal yollarını karşılıklı anlayışla ayırdı

Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal ile yollarını ayırdığını resmen açıkladı. Kulübün duyurusuna göre Kartal, görevinden ayrılma kararını yönetimle paylaştı ve yapılan görüşmeler sonucunda taraflar karşılıklı anlayışla yollarını ayırdı.

görüşme ve karar:

Edinilen bilgilere göre, dün oynanan derbi maçının ardından İsmail Kartal, Başkan Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleriyle Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde bir görüşme gerçekleştirdi. Yapılan bu görüşmeler sonunda hem teknik direktör hem de yönetim karşılıklı mutabakatla ayrılık kararı aldı.

kulübün değerlendirmesi ve teşekkür:

Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, Kartal’ın kulübe verdiği emek, gösterdiği özveri ve Fenerbahçe’ye olan bağlılığı vurgulanarak kendisine teşekkür edildi. Açıklamada ayrıca Kartal’a gelecekteki kariyerinde başarı dilekleri iletildi.

Kararın duyurulmasının ardından yönetimin önümüzdeki günlerde teknik kadro ve takım organizasyonuna ilişkin atacağı adımlar takip edilecek.

FENERBAHÇE, TEKNİK DİREKTÖR İSMAİL KARTAL&#039;IN GÖREVİNDEN AYRILMA KARARINI YÖNETİMLE PAYLAŞTIĞINI VE...

FENERBAHÇE, TEKNİK DİREKTÖR İSMAİL KARTAL'IN GÖREVİNDEN AYRILMA KARARINI YÖNETİMLE PAYLAŞTIĞINI VE YAPILAN GÖRÜŞMELER SONRASINDA YOLLARIN AYRILDIĞINI DUYURDU.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Abu Dabi'de Final Four yeniden sahne alacak: 2027 ve 2029
images

Astana'da grekoromen'de İran üstünlüğü, Sarıçiçek gümüşle döndü
images

Sivasspor'da yeni sayfa: İsmet Taşdemir karşılıklı anlayışla ayrıldı
images

Kupa turunda Kocaelispor Metehan ile turladı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Dijital tuzaklara dikkat: Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden dolandırıcılık uyarısı

İbrahim Özhan liderliğinde Bursa Ticaret Borsası'nda yeni dönem başladı

Alanya sahilinde 50 yıllık altyapı hedefiyle kapsamlı yenileme başlıyor

Karekodla doğrudan bildirim: Sivas Numune Hastanesi'nde temizliğe anlık müdahale dönemi

TREND HABERLER

Kocaeli'de veriden hizmete: yapay zeka ile dijital belediyecilik

Samsun’da SAYSAD TSM korosunun kuruluş konseri cumhuriyet coşkusuyla sahnelendi

Diyarbakır’da yağmura rağmen müzik susmadı: Niran Ünsal 30 Ekim’de yeniden sahnede

Kestel'de ezgiler buluşuyor: halk müziği korosu yeni döneme başlıyor

tüketici hakem heyetleri 9 ayda 690 bin uyuşmazlığı çözdü, bakan bolat açıkladı

Selin ardından Üzümlü köylerinde hasar tespiti ve koordinasyon sürüyor

İnsanı odağa koyan büyüme: Vahap Küçük'ten ForumOne ve LC Waikiki vizyonu

Altınözü'nde traktör devrildi; sürücü ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı