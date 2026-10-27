Fenerbahçe ile İsmail Kartal yollarını karşılıklı anlayışla ayırdı

Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal ile yollarını ayırdığını resmen açıkladı. Kulübün duyurusuna göre Kartal, görevinden ayrılma kararını yönetimle paylaştı ve yapılan görüşmeler sonucunda taraflar karşılıklı anlayışla yollarını ayırdı.

görüşme ve karar:

Edinilen bilgilere göre, dün oynanan derbi maçının ardından İsmail Kartal, Başkan Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleriyle Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde bir görüşme gerçekleştirdi. Yapılan bu görüşmeler sonunda hem teknik direktör hem de yönetim karşılıklı mutabakatla ayrılık kararı aldı.

kulübün değerlendirmesi ve teşekkür:

Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, Kartal’ın kulübe verdiği emek, gösterdiği özveri ve Fenerbahçe’ye olan bağlılığı vurgulanarak kendisine teşekkür edildi. Açıklamada ayrıca Kartal’a gelecekteki kariyerinde başarı dilekleri iletildi.

Kararın duyurulmasının ardından yönetimin önümüzdeki günlerde teknik kadro ve takım organizasyonuna ilişkin atacağı adımlar takip edilecek.

FENERBAHÇE, TEKNİK DİREKTÖR İSMAİL KARTAL'IN GÖREVİNDEN AYRILMA KARARINI YÖNETİMLE PAYLAŞTIĞINI VE YAPILAN GÖRÜŞMELER SONRASINDA YOLLARIN AYRILDIĞINI DUYURDU.