Kupa formatı yüzleri güldürdü: Selçuk İnan daha çekişmeli maçlar bekliyor

maç özeti:

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda Mardin Mazıdağı Fosfatspor'u 3-0 mağlup ederek üst tura yükseldi. Karşılaşma sonrası Teknik Direktör Selçuk İnan basın toplantısında hem rotasyon kararlarını hem de kupanın yeni formatına dair görüşlerini paylaştı.

oyuncu rotasyonu ve takım performansı:

İnan, Alanyaspor maçının ardından kupada daha az süre alan oyunculara, sakatlıktan dönenlere ve gençlere forma şansı verdiğini söyledi. 'Alanyaspor maçından sonra kupa maçımızda daha çok oynamayan oyunculara, sakatlıktan dönen ve genç oyunculara fırsat vermek istedim. Benim açımdan hepsi de şansını iyi değerlendirdi. Bu beni çok mutlu etti' ifadelerini kullandı. Teknik adam, oyuncular arasında ritim ve beraber oynama alışkanlığı olanların sahada olmasıyla ikinci yarıda işlerin biraz daha kolaylaştığını vurguladı.

lig hedefleri ve top kazanımı:

Rizespor maçı öncesi takımın durumu hakkında da konuşan İnan, ligin geneline yayılan hedeflerinden birinin kaptırıldıktan sonra topu kazanma süresini kısaltmak olduğunu belirtti. 'İkinci yarıdaki oyunla ilgili şunu söyleyebilirim; beraber oynama alışkanlığı olan oyuncular sahadaydı, bu yüzden işleri biraz daha basitti. Sadece Rizespor maçı için değil de ligin geneline yayacak olursak önemli hedeflerimizden biri de kaptırdıktan sonra topu kazanma süresi' diyerek, özellikle ikinci yarıda istenen düzeye tam anlamıyla ulaşamadıklarını ama takımın bu konuda ilerleme kaydedeceğini söyledi.

kupanın formatı ve beklentiler:

Selçuk İnan, kupanın değişen formatını olumlu bulduğunu ifade etti. 'Bu formatın daha doğru olduğunu düşünüyorum' diyen İnan, Avrupa maçları oynayan ve milli takıma fazla oyuncu gönderen takımlar düşünüldüğünde önceki düzenin hem yoğunluk hem de ilgi açısından karşılık bulmadığını söyledi. İnan, 'Ama bence özellikle bu turdan sonra daha heyecanlı maçlar olacak diye düşünüyorum' diyerek ilerleyen turlarda çekişmenin artacağına dair beklentisini paylaştı.

sakatlık ve bireysel oyuncu yorumları:

Fatihhan'ın oyundan sakatlanarak çıkmasıyla ilgili değerlendirme yapan İnan, MR çekilmeden net bir şey söylemenin doğru olmayacağını ve umdukları gibi ciddi bir durum olmamasını diledi. Genç oyuncu için ise, 'altyapıdan çıktı, çok özverili, çok istekli. Bugün de o formayı giymeyi hak etti. Çok da iyi bir performans gösterdiğini söyleyebilirim' sözleriyle övgüde bulundu ve Fatihhan'ın yolunun açık olmasını temenni etti.

Berkan Kutlu hakkında da konuşan İnan, oyuncunun hem skora katkı sağladığını hem de takıma özverili bir şekilde destek verdiğini belirtti ve 'Berkan böyle devam ederse A Milli Takım kadrosuna çağrılacağını düşünüyorum' diyerek oyuncunun performansına duyduğu memnuniyeti ifade etti. İnan, bireysel performansların takım başarısıyla birleştiğinde ortak meyveler verdiklerini vurguladı ve oyuncularını tebrik etti.

KOCAELİSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ SELÇUK İNAN MAÇIN