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Sivasspor, Boluspor randevusu öncesi saha çalışmasıyla tempoyu yükseltti

Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında pazar günü sahasında Boluspor ile oynayacağı maç öncesi ısınma, pas ve taktik çalışmaları yaptı.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 21:16

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Sivasspor, Boluspor randevusu öncesi saha çalışmasıyla tempoyu yükseltti

Hazırlıklar başladı:

Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında pazar günü sahasında Boluspor ile oynayacağı karşılaşma öncesi hazırlık çalışmalarına başladı.

Antrenmanın içeriği:

Yardımcı Antrenör Ziya Erdal yönetiminde gerçekleştirilen idman, ilk bölümde ısınma hareketleri ile başladı. Oyuncular daha sonra pas çalışmaları ile tempo kazandı ve antrenmanın devamında taktik organizasyonlar üzerinde duruldu.

SİVASSPOR, TRENDYOL 1. LİG 2026-2027 SEZONUNUN 13. HAFTASINDA SAHASINDA BOLUSPOR İLE OYNAYACAĞI...

SİVASSPOR, TRENDYOL 1. LİG 2026-2027 SEZONUNUN 13. HAFTASINDA SAHASINDA BOLUSPOR İLE OYNAYACAĞI KARŞILAŞMANIN HAZIRLIKLARINA BAŞLADI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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