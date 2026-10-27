Sivasspor, Boluspor randevusu öncesi saha çalışmasıyla tempoyu yükseltti

Hazırlıklar başladı:

Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında pazar günü sahasında Boluspor ile oynayacağı karşılaşma öncesi hazırlık çalışmalarına başladı.

Antrenmanın içeriği:

Yardımcı Antrenör Ziya Erdal yönetiminde gerçekleştirilen idman, ilk bölümde ısınma hareketleri ile başladı. Oyuncular daha sonra pas çalışmaları ile tempo kazandı ve antrenmanın devamında taktik organizasyonlar üzerinde duruldu.

SİVASSPOR, TRENDYOL 1. LİG 2026-2027 SEZONUNUN 13. HAFTASINDA SAHASINDA BOLUSPOR İLE OYNAYACAĞI KARŞILAŞMANIN HAZIRLIKLARINA BAŞLADI.