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Kahramanmaraş'ın kupadaki hızlı yükselişi: İnegöl'de 4 gollü zafer

Kahramanmaraş İstiklalspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda İnegöl Kafkasspor'u 4-1 yenip 4. tura yükseldi; Tümer, İbrahim, Mert ve Berk gol attı.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 21:14

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Kahramanmaraş'ın kupadaki hızlı yükselişi: İnegöl'de 4 gollü zafer

İnegöl İlçe Stadyumu'nda kahramanmaraş üstünlüğü

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Kahramanmaraş İstiklalspor, deplasmanda İnegöl Kafkasspor'u 4-1 mağlup ederek bir üst tura çıktı. Karşılaşma, ev sahibi sahada oynanmasına rağmen kırmızı-beyazlıların kontrolünde geçti.

maçın kırılma anları:

Kahramanmaraş temsilcisi maçın başından itibaren baskılı başladı ve 22. dakikada Tümer Oruç ile öne geçti. İlk yarının sonlarına doğru, 33. dakikada İbrahim Halil Talay farkı ikiye çıkararak ikinci yarıya rahat bir üstünlükle çıkılmasını sağladı.

goller ve dakikalar:

İkinci yarıda da oyunun hakimiyetini sürdüren Kahramanmaraş, 49. dakikada Mert Miraç Altıntaş ile penaltıyı gole çevirerek skoru 3-0 yaptı. Ev sahibi ekip 87. dakikada Mansur Aykut Demirci ile farkı bire indirse de, 90+1. dakikada Berk Taşkın sahneye çıkarak skoru belirledi ve maç 4-1 sona erdi.

Bu sonuçla Kahramanmaraş İstiklalspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda adını 4. tura yazdırdı. Maç performansı, ilk yarıda kurulan oyun planının tutması ve ikinci yarıda penaltıdan bulunan golün moral kazandırmasıyla öne çıktı.

İnegöl Kafkasspor için maçın son bölümündeki gol umut verici olsa da, aradaki farkı kapatmak için zaman yetmedi. Kahramanmaraş cephesinde ise hücum hattının etkili oyunuyla kupada yoluna devam etme kararlılığı dikkat çekti.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 3. ELEME TURU&#039;NDA KAHRAMANMARAŞ İSTİKLALSPOR, DEPLASMANDA KARŞILAŞTIĞI...

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 3. ELEME TURU'NDA KAHRAMANMARAŞ İSTİKLALSPOR, DEPLASMANDA KARŞILAŞTIĞI İNEGÖL KAFKASSPOR’U 4-1 MAĞLUP EDEREK BİR ÜST TURA YÜKSELDİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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