Mazıdağı Fosfatspor: kupada kaybettik ama lige odaklandık

Mazıdağı Fosfatspor kupada elendi ama moral bozulmadı

TFF 3. Lig temsilcisi Mazıdağı Fosfatspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda deplasmanda karşılaştığı Trendyol Süper Lig ekibi Kocaelispor’a 3-0 mağlup oldu. Maçın ardından teknik direktör Serdar Göçerler, takımının mücadele performansına vurgu yaptı ve alınan sonuçtan daha çok oyundan çıkarılacak derslere odaklandıklarını söyledi.

maçın gidişatı ve öğretici anlar:

Göçerler, karşılaşmada ekibinin özellikle oyunun erken bölümlerinde ön alan baskıları ve birebir mücadelelerle rakibi zorladığını belirtti. Buna karşın kazandıkları ikinci toplarda rakibin savunmasının arkasına yapılan geçişleri yeterince değerlendiremediklerini ifade etti. Teknik direktör, ilk yarının son dakikalarında gelen bireysel bir hatanın golle sonuçlandığını ve bunun takımın moralini etkileyebileceğini ancak ikinci yarıya iyi başladıklarını söyledi.

Göçerler, maçın genelinde iyi pozisyonlar yakaladıklarını; oyunun bazı anlarında rakibe zorluk çıkardıklarını ancak gol yollarında etkin olamadıklarını dile getirdi. Bu gözlemler, takımın saha içi uygulamalarında hangi alanlarda gelişim gerektiğine dair net sinyaller verdi.

gelecek hedefleri ve iyi temenniler:

Teknik direktör ayrıca rakip teknik adam Selçuk İnan’a övgüde bulunarak, Kocaelispor ve İnan için iyi dileklerini iletti. Göçerler, "Kendi ligimizde şampiyon olarak bir üst lige çıkacağız" sözleriyle sezon hedeflerini netleştirdi ve takımına olan inancını vurguladı. Ayrıca Kocaelispor ile Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda başarılar diledi.

Maç sonucu her ne kadar kupadan elenme anlamına gelse de Göçerler’in açıklamaları, ekip içinde sürdürülecek çalışma planına ve lige yönelik motivasyona işaret ediyor. Kulübün kısa vadeli önceliği, ligde istikrarı sağlamak ve şampiyonluk mücadelesini sürdürmek olacak.

MAZIDAĞI FOSFATSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ SERDAR GÖÇERLER