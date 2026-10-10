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Fenerbahçe Tarfin, Çayırova'da hücum ritmini kontrol etti

Fenerbahçe Tarfin, Basketbol Süper Ligi 3. haftasında Glint Çayırova Belediyesi'ni 100-85 mağlup etti; Will Clyburn 18 sayıyla öne çıktı.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 23:02

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Fenerbahçe Tarfin, Çayırova'da hücum ritmini kontrol etti

Fenerbahçe Tarfin deplasmanda 100-85 kazandı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 3. haftasında Fenerbahçe Tarfin, Çayırova Belediyesi Spor Kompleksi’nde oynanan mücadelede Glint Çayırova Belediyesi’ni 100-85 yenerek sahadan galip ayrıldı.

maç özeti:

Karşılaşmaya daha iyi başlayan taraf Fenerbahçe oldu ve ilk periyodu 23-16 üstün tamamladı. Devrede farkı açan konuk ekip soyunma odasına 55-39 önde giderken, üçüncü periyotta da ritmini koruyarak skoru 77-66 yaptı. Son periyotta Glint Çayırova Belediyesi geri dönemedi ve Fenerbahçe sahadan net bir galibiyetle ayrıldı.

öne çıkan oyuncular ve kadrolar:

Glint Çayırova Belediyesi kadrosunda Roberto Gallinat 20, Jordon Crawford 14, Fabian White Jr. 11, Jeremy Simmons 10 ve Kartal Özmızrak 8 ile skora katkı verdi. Başantrenör: Ender Arslan.

Fenerbahçe Tarfin cephesinde Will Clyburn 18, Wade Baldwin IV 15, Sertaç Şanlı 14, Johnny Juzang 11 ve Ignas Sargiunas 10 sayılarıyla öne çıktı. Başantrenör: Sarunas Jasikevicius.

Maçın oynandığı salon: Çayırova Belediyesi Spor Kompleksi. Hakemler: Can Mavisu, Duhan Köyiçi, Batuhan Söylemezoğlu.

TÜRKİYE SİGORTA BASKETBOL SÜPER LİGİ&#039;NİN 3. HAFTASINDA FENERBAHÇE TARFİN, DEPLASMANDA GLİNT...

TÜRKİYE SİGORTA BASKETBOL SÜPER LİGİ'NİN 3. HAFTASINDA FENERBAHÇE TARFİN, DEPLASMANDA GLİNT ÇAYIROVA BELEDİYESİ'Nİ 100-85 MAĞLUP ETTİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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