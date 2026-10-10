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Hırsı ve mücadeleyi kaybetmemek Kayserispor'un önceliği

Trendyol 1. Lig 9. haftasında Kayserispor, Manisa FK'yı 3-2 yenerken teknik direktör Atila Gerin hırsı ve mücadeleyi kaybetmemenin önemini vurguladı.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 23:26

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Hırsı ve mücadeleyi kaybetmemek Kayserispor'un önceliği

kayserispor'da gerin'den maç değerlendirmesi:

Trendyol 1. Lig’in 9. haftasında Kayserispor, evinde Manisa FK’yı 3-2 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında teknik direktör Atila Gerin, karşılaşmanın beklediğinden daha zor geçtiğini belirtti ve takımın gösterdiği direnç ile son dakikalarda alınan galibiyetin kıymetini vurguladı.

maçın dönüm noktaları:

Gerin, oyuncuların maç içinde ve son bölümde gösterdikleri çabayı öne çıkararak, 2-2’den sonra takımın panik yapmadan doğru paslaşma ile üçüncü golü bulmasının kendisi için çok değerli olduğunu söyledi. Gerin, "Çocukların 2-2’den sonra yapmak istedikleri şeyler için özellikle teşekkür etmek istiyorum. O kalan sürenin kıymetini bilerek, doğru oyunla sahanın içerisinde panik yapmadan birbirlerine o pasları vererek, 3’üncü golü bulmaları benim için çok kıymetli." ifadelerini kullandı.

Ayrıca skora ilişkin gözlemlerini paylaşan Gerin, "Skor 2-1 iken yüzde 80 topun bizde olduğu anlar var." diyerek takımın topa sahip olma performansına dikkat çekti ve bu maçtan tecrübe kazanıldığını belirtti.

saha dışı davranışlara tepki:

Maç sonrası yaşanan olaylara yönelik de konuşan Gerin, saha içi ve dışındaki olumsuz davranışları tasvip etmediklerini vurguladı. "Yaralayıcı aletlerin konuşulmasını bırakın, biz kimseye bir fiske vurulmasını tasvip etmiyoruz." diyen Gerin, hem kendi takımında hem de karşı takımda benzer hareketleri yapanları daha iyi yönlendirmeleri gerektiğini söyledi.

Gerin, futbolun bir oyun olduğunu hatırlatarak taraftarlara hitaben, "Biz sonuç olarak spor yapıyoruz. Taraftarlarımız mutlu olsunlar, eğlensinler diye biz işimizi yapıyoruz." mesajını verdi. Ayrıca, maçın sonundaki son dakika gollerinin oyuncuları ve camiayı etkilediğini, bu tür kazanımların takım için önemli olduğunu belirtti: "İnşallah bu kazanımları cebimize koyacağız."

Konuşmasının sonunda Gerin, oyuncuları tebrik ederek özetle "Önemli olan hırsı ve mücadeleyi kaybetmemek. Bu konuda üzerine koyarak, gidiyorlar. Kazandığımız için memnunum." ifadeleriyle hem moral hem de süreç vurgusu yaptı.

KAYSERİSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ ATİLA GERİN, EVLERİNDE 3-2 KAZANDIKLARI MANİSA FK GALİBİYETİNİN...

KAYSERİSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ ATİLA GERİN, EVLERİNDE 3-2 KAZANDIKLARI MANİSA FK GALİBİYETİNİN ARDINDAN YAPTIĞI AÇIKLAMADA, "ÖNEMLİ OLAN HIRSI VE MÜCADELEYİ KAYBETMEMEK" DEDİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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