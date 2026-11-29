Maç özeti:

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 13. haftasında sahasında oynadığı mücadelede Erzurumspor FK'yı 3-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Karşılaşmanın golleri Oğuz Aydın (53'), Milan Skriniar (57') ve Mason Greenwood (88') tarafından kaydedildi. Maç Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynandı.

Önemli anlar:

49. dakikada Kerem'in sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte yükselen İsmail'in kafa vuruşu Mustafa Yumlu'dan döndü; İsmail'in ardından yaptığı ikinci kafa denemesi dışarı gitti. 53. dakikada Greenwood'un pasında topla buluşan Oğuz Aydın, ceza sahası dışı sağ çaprazdan uzak direğe yaptığı etkili vuruşla skoru 1-0 yaptı. 55. dakikada N'Golo Kanté'nin pasıyla topla buluşan Greenwood'un ceza yayı gerisinden şutu direğin yanından auta çıktı. 57. dakikada Greenwood'un sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda kale önünde yükselen Milan Skriniar kafa vuruşuyla fileleri havalandırdı ve takımını 2-0 öne geçirdi. 88. dakikada İrfan'ın savunma arkasına uzun pasında hareketlenen Greenwood, ceza sahası sağ çaprazından yakın direğe sert bir vuruşla maçın son golünü kaydetti. 90. dakikada Erzurumspor savunmasının kaptırdığı topu alan Oğuz Aydın'ın sol çaprazdan şutu dışarı çıktı.

Kadrolar ve hakemler:

Hakemler: Batuhan Kolak, Murat Turbay, Esat Sancaktar. Fenerbahçe ilk 11'i: Ederson, Nelson Semedo (Mert Müldür dk. 84), Milan Skriniar, Archie Brown, Levent Mercan, İsmail Yüksek (Matteo Guendouzi dk. 63), N'Golo Kante (Dorgeles Nene dk. 73), Oğuz Aydın, Mason Greenwood, Kerem Aktürkoğlu (İrfan Can Kahveci dk. 63), Vedat Muriqi (Romelu Lukaku dk. 73). Yedekler: Mert Günok, Yiğit Efe Demir, Ognjen Mimovic, Mert Hakan Yandaş, Bartuğ Elmaz. Teknik direktör: Emre Belözoğlu. Erzurumspor FK ilk 11'i: Ertuğrul Taşkıran, Orhan Ovacıklı (Mustafa Fettahoğlu dk. 81), Amar Gerxhaliu, Mustafa Yumlu, Nihad Mujakic (Yakup Kırtay dk. 37), Guram Giorbelidze, Brandon Baiye, Martin Rodriguez, Elisha Owusu (Lawrence Agyekum dk. 74), Miguel Cardoso (Neriman Axundzade dk. 81), Yalatif Diabate (Eren Tozlu dk. 74). Yedekler: Matija Orbanic, Cengizhan Bayrak, Ömer Kara, Sefa Akgün, Gyrano Kerk. Teknik direktör: Serkan Özbalta. Maçta kaydedilen sarı kart: Guram Giorbelidze (Erzurumspor FK).

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 13. HAFTASINDA FENERBAHÇE, SAHASINDA KARŞILAŞTIĞI ERZURUMSPOR FK'YI 3-0 MAĞLUP ETTİ.