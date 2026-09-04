Fenerbahçe'de hedef derbi galibiyeti

fenerbahçe, beşiktaş derbisinde üç puanı hedefliyor

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, yarın saat 20.00'de Beşiktaş'ı Kadıköy'de konuk edecek. Sarı-lacivertliler, sezona Gençlerbirliği yenilgisiyle başlasa da Konyaspor ve Samsunspor karşısındaki galibiyetlerle ritim yakadı ve puanını 6'ya çıkardı. Teknik Direktör İsmail Kartal, sarı-lacivertlerdeki 4. döneminde ilk derbide üç puanı hedefliyor.

son sonuçlar ve gol yükünü çeken oyuncular:

Fenerbahçe, ligde ve Avrupa'da oynadığı son üç maçı kazandı. Konyaspor'u 4-2 yenen takım, UEFA eleme maçında Lyon'u deplasmanda 2-1 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi lig etabına kaldı. Ardından Samsunspor'u 2-0 ile geçtiler. Bu üç karşılaşmada da takımın Kosovalı forveti Vedat Muriqi gol sevinci yaşadı ve alınan galibiyetlerde doğrudan katkı verdi.

kadıköy'de uzun süreli yenilmezlik grafiği:

Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de rakiplerini konuk ettiği son 20 maçta yenilgi almadı; bu periyotta 14 galibiyet ve 6 beraberlik çıktı. Fenerbahçe'nin evindeki son mağlubiyetini 4 Mayıs 2025 tarihinde Beşiktaş karşısında yaşadığı kaydediliyor. Ayrıca bu sezon evindeki Şampiyonlar Ligi eleme turununda oynanan 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde edildi.

Yarınki maç, hem ligdeki seri hedefi hem de zirve yarışında hata yapmama arzusunu pekiştirecek bir sınav niteliğinde. İsmail Kartal yönetimindeki takımın derbide nasıl bir 11 ile sahaya çıkacağı ve Vedat Muriqi'nin performansı, maçın kilit unsurları olacak.

FENERBAHÇE, SÜPER LİG'DE YARIN OYNAYACAĞI BEŞİKTAŞ DERBİSİNİ KAZANARAK GALİBİYET SERİNİ SÜRDÜRMEK VE ZİRVE YARIŞINDA HATA YAPMAMAK İSTİYOR.