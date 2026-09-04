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Fenerbahçe'de hedef derbi galibiyeti

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında yarın saat 20.00’de Beşiktaş’ı ağırlayacak; amaç galibiyet serisini sürdürüp zirvede hata yapmamak.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 10:53

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Fenerbahçe'de hedef derbi galibiyeti

fenerbahçe, beşiktaş derbisinde üç puanı hedefliyor

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, yarın saat 20.00'de Beşiktaş'ı Kadıköy'de konuk edecek. Sarı-lacivertliler, sezona Gençlerbirliği yenilgisiyle başlasa da Konyaspor ve Samsunspor karşısındaki galibiyetlerle ritim yakadı ve puanını 6'ya çıkardı. Teknik Direktör İsmail Kartal, sarı-lacivertlerdeki 4. döneminde ilk derbide üç puanı hedefliyor.

son sonuçlar ve gol yükünü çeken oyuncular:

Fenerbahçe, ligde ve Avrupa'da oynadığı son üç maçı kazandı. Konyaspor'u 4-2 yenen takım, UEFA eleme maçında Lyon'u deplasmanda 2-1 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi lig etabına kaldı. Ardından Samsunspor'u 2-0 ile geçtiler. Bu üç karşılaşmada da takımın Kosovalı forveti Vedat Muriqi gol sevinci yaşadı ve alınan galibiyetlerde doğrudan katkı verdi.

kadıköy'de uzun süreli yenilmezlik grafiği:

Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de rakiplerini konuk ettiği son 20 maçta yenilgi almadı; bu periyotta 14 galibiyet ve 6 beraberlik çıktı. Fenerbahçe'nin evindeki son mağlubiyetini 4 Mayıs 2025 tarihinde Beşiktaş karşısında yaşadığı kaydediliyor. Ayrıca bu sezon evindeki Şampiyonlar Ligi eleme turununda oynanan 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde edildi.

Yarınki maç, hem ligdeki seri hedefi hem de zirve yarışında hata yapmama arzusunu pekiştirecek bir sınav niteliğinde. İsmail Kartal yönetimindeki takımın derbide nasıl bir 11 ile sahaya çıkacağı ve Vedat Muriqi'nin performansı, maçın kilit unsurları olacak.

FENERBAHÇE, SÜPER LİG&#039;DE YARIN OYNAYACAĞI BEŞİKTAŞ DERBİSİNİ KAZANARAK GALİBİYET SERİNİ SÜRDÜRMEK...

FENERBAHÇE, SÜPER LİG'DE YARIN OYNAYACAĞI BEŞİKTAŞ DERBİSİNİ KAZANARAK GALİBİYET SERİNİ SÜRDÜRMEK VE ZİRVE YARIŞINDA HATA YAPMAMAK İSTİYOR.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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