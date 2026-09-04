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Yunusemreli minikler planetaryum ve vr ile keşif yolculuğuna çıktı

Yunusemre Belediyesi'nin 30 Ağustos armağanı planetaryum ve vr etkinliği, Semih Balaban'ın girişimiyle merkez ve kırsalda çocuklarla buluştu.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 12:07

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Yunusemreli minikler planetaryum ve vr ile keşif yolculuğuna çıktı

Yunusemre'de planetaryum ve vr etkinlikleri çocuklarla buluştu

Yunusemre Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlediği Planetaryum ve VR Gözlük Etkinliği ile ilçedeki çocuklara görsel ve eğitici bir hediye sundu. Etkinlik, Belediye Başkanı Semih Balaban tarafından armağan edildi ve merkez ile kırsal mahallelerin yanı sıra Yunusemre Belediyesi bünyesindeki Çocuk Kültür Merkezleri ile Engelsiz Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilerek geniş bir erişim sağladı.

planetaryum gösterimleriyle uzayın kapıları aralandı:

Etkinliği düzenleyen Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından sunulan planetaryum gösterimleri, çocuklara uzayın derinliklerine doğru unutulmaz bir yolculuk yaşattı. Gösterimlerde uzay ve gökyüzüyle ilgili eğitici içerikler öne çıkarıldı; minikler hem görerek hem dinleyerek yıldızlar, gezegenler ve temel astronomik kavramlar hakkında yeni bilgiler edindi. Deneyim, farklı yaş gruplarından katılımcıların ilgisini çekecek biçimde tasarlandı ve 7’den 70’e geniş bir kitle etkinliği izledi.

vr gözlüklerle üç boyutlu keşif deneyimi:

Planetaryumun yanı sıra dağıtılan VR gözlükler sayesinde çocuklar sanal gerçeklik ortamında denizaltı yaşamından hayvanlar alemine kadar çeşitli içerikleri üç boyutlu olarak deneyimledi. VR uygulamaları, keşfetmeyi teşvik ederken öğrenmeyi eğlenceyle birleştirdi. Etkinlikte katılımcıların keyifli vakit geçirmesi için gösterimler sırasında patlamış mısır ve pamuk şeker ikramı da yapıldı.

Yunusemre genelindeki farklı noktalarda düzenlenen program, yoğun ilgi gördü ve çocukların bilim, teknoloji ve doğa konularına erken yaşta merak duymalarını desteklemeyi amaçladı. Belediye yetkilileri, benzer kültürel ve bilimsel etkinliklerin sürdürüleceğini belirtti.

YUNUSEMRE BELEDİYESİ TARAFINDAN 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI DOLAYISIYLA ÇOCUKLARA ARMAĞAN EDİLEN...

YUNUSEMRE BELEDİYESİ TARAFINDAN 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI DOLAYISIYLA ÇOCUKLARA ARMAĞAN EDİLEN PLANETARYUM VE VR GÖZLÜK ETKİNLİĞİ, İLÇENİN FARKLI NOKTALARINDA ÇOCUKLARLA BULUŞTU. UZAYIN DERİNLİKLERİNDEN SANAL GERÇEKLİĞİN RENKLİ DÜNYASINA UZANAN ETKİNLİK, MİNİKLERE HEM EĞLENCELİ HEM DE ÖĞRETİCİ ANLAR YAŞATTI.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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