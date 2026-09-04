Fenerbahçe'den UEFA kararına itiraz: tahkim başvurusu yapılacak

Fenerbahçe'den resmi açıklama

Fenerbahçe Kulübü, Olympik Lyon ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi play-off maçında yaşananlara ilişkin UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu'nun verdiği kararlar üzerine yazılı bir açıklama yayımladı. Kulüp, futbolculara ve kulübe yönelik disiplin kararlarının hukuk birimleri tarafından incelendiğini ve gerektiğinde hukuki yollara başvurulacağını duyurdu.

verilen cezaların içeriği:

UEFA tarafından açıklanan karara göre; futbolcu Mason Greenwood için 30 bin euro para cezası ile birlikte 1 maçlık men cezası verildi ve bu men cezası 1 yıl süreyle ertelendi. Matteo Guendouzi hakkında ise 50 bin euro para cezası ile birlikte 4 maç men cezası kararı alındı; bu 4 maçın 2'si bu sezon çektirilecek, kalan 2 maç ise 1 yıllık deneme süresine bağlandı. Kulüp olarak Fenerbahçe de Lyon maçında yaşananlar nedeniyle toplam 95 bin euro para cezasına çarptırıldı.

kulübün itiraz planı ve hukuki gerekçe:

Açıklamada, UEFA Disiplin Talimatı kapsamındaki maddeler de karar gerekçelerine referans verildi. Kararda; Madde 11(2)(b) (temel sportmenlik ve uygun davranış kurallarının ihlali), Madde 15(1)(a)(iv) (futbolculara veya müsabakada bulunan diğer kişilere hakaret) ve Madde 15(1)(a)(vi) (seyircileri provoke etme) hükümlerine atıf yapıldığı belirtildi.

Fenerbahçe, yayımladığı metinde UEFA tarafından verilen kararların ve gerekçelerinin hukuk birimleri tarafından değerlendirildiğini; söz konusu cezalara karşı UEFA Tahkim Kurulu'na gerekli tahkim başvurusu ve itiraz süreçlerinin işletileceğini açıkladı. Kulüp, sürecin takipçisi olacaklarını ve hukuki haklarını kullanacaklarını vurguladı.

FENERBAHÇE KULÜBÜ, LYON İLE OYNADIKLARI UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY-OFF TURU MAÇINDA YAŞANAN OLAYLAR SONRASINDA UEFA'NIN DİSİPLİN SORUŞTURMASI SONRA ALMIŞ OLDUĞU KARARLAR HAKKINDA AÇIKLAMA YAYIMLADI.