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Fenerbahçe'ye projeleri hayata geçirme yetkisi verildi

Fenerbahçe yönetimi, olağan mali genel kurulda bütçe ve projeler için geniş yetki aldı; Samandıra satın alımı ve 2026-27 bütçesi kabul edildi.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 17:46

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Fenerbahçe'ye projeleri hayata geçirme yetkisi verildi

Fenerbahçe yönetimine verilen yetkinin kapsamı

Fenerbahçe Yönetim Kurulu, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirilen Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı'nda genel kuruldaki tüm maddeler için yetki aldı. Toplantıda yönetim kurulu, bütçe ve kulübün önümüzdeki döneme ilişkin projelerini yürütme konusunda genel kuruldan tam yetki ile görevlendirildi.

Genel kurulda ayrıca 1 Mart 2026 ile 31 Mayıs 2026 dönemine ilişkin idari ve mali ibra işlemleri yapıldı; bu dönemin başkanlığını yapan Sadettin Saran dönemine ait hesaplar onaylandı. Kulübün 1 Haziran 2026-31 Mayıs 2027 dönemini kapsayan bütçesi de kabul edildi.

Satın alma yetkisi:

Yönetim kurulunun aldığı yetki kapsamında, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nin hazineye ait 14 bin 934 metrekarelik bölümünün satın alma işlemlerini gerçekleştirme imkanı sağlandı. Bu adım, tesisleşme ve altyapı yatırımlarının hızlandırılması açısından öncelikli bir yetki olarak öne çıktı.

Projeler ve üniversite iş birliği:

Genel kurulun verdiği yetki ile yönetim kurulu, bir dizi proje için çalışma yürütebilecek. Yetki kapsamına alınan projeler arasında Kenan Evren Lisesi arazisine yapılacak Fenerbahçe Müzesi, Maltepe Futbol Akademisi projesi, Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'ndeki Metin Aşık binası projesi ve 12. yıl piyangosu ile ilgili çalışmalar bulunuyor.

Ayrıca yönetim, genel kurul yetkisiyle Fenerbahçe Üniversitesi ile ilgili Medicana ile yapılan iş birliğini gözden geçirip karar alma yetkisine sahip oldu; gerekmesi halinde hukuki süreç başlatma imkanına da kavuştu.

Genel kurulun sağladığı bu yetki paketi, kulübün yatırım ve hukuki altyapı adımlarını merkezileştirirken, yönetimin kısa vadeli karar alma süreçlerini hızlandırmayı hedefliyor. Yönetimin bundan sonraki dönemde hangi adımları önceleyeceği; satın alma, müze ve akademi projelerinin uygulama takvimiyle birlikte takip edilecek.

FENERBAHÇE YÖNETİM KURULU, GENEL KURULDAKİ TÜM MADDELER İÇİN YETKİ ALDI. GENEL KURULUN YETKİ...

FENERBAHÇE YÖNETİM KURULU, GENEL KURULDAKİ TÜM MADDELER İÇİN YETKİ ALDI. GENEL KURULUN YETKİ VERMESİYLE, KENAN EVREN LİSESİ'NİN ARAZİSİNE YAPILACAK FENERBAHÇE MÜZESİ PROJESİ, MALTEPE FUTBOL AKADEMİSİ PROJESİ, LEFTER KÜÇÜKANDONYADİS TESİSLERİ'NDEKİ METİN AŞIK BİNASI PROJESİ VE 12. YIL PİYANGOSUYLA İLGİLİ DE YÖNETİM KURULU ÇALIŞMALARINI SÜRDÜREBİLECEK.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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