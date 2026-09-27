Trabzonspor son çeyrekte farkı koruyup Bursaspor'u 82-76 yendi

maç sonucu:
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ilk haftasında Trabzonspor, Hayri Gür Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada 82-76 skorla Bursaspor'u mağlup etti.
periyot gelişimi:
Karşılaşmanın ilk periyodunu Trabzonspor 26-22 önde tamamladı. İkinci periyotta bordo-mavili ekip 16 sayı üreterek devreyi 42-39 üstün kapattı. Üçüncü periyot sonunda skor 64-56 şeklinde gerçekleşti.
son periyot ve maçın kaderi:
Trabzonspor son periyotta 18 sayı üretti ve üstünlüğünü koruyarak parkeden 82-76 galip ayrıldı. Maçın son bölümündeki skor üretimi bordo-mavili ekibin galibiyetini pekiştirdi.
TÜRKİYE SİGORTA BASKETBOL SÜPER LİGİ İLK HAFTASINDA TRABZONSPOR, SAHASINDA BURSASPOR'U 80-74 MAĞLUP ETTİ.
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