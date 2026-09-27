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Trabzonspor son çeyrekte farkı koruyup Bursaspor'u 82-76 yendi

Trabzonspor, Hayri Gür Spor Salonu'nda son periyotta üstünlük kurup Bursaspor'u 82-76 yendi; periyotlar 26-22, 42-39 ve 64-56 olarak kaydedildi.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 18:12

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Trabzonspor son çeyrekte farkı koruyup Bursaspor'u 82-76 yendi

maç sonucu:

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ilk haftasında Trabzonspor, Hayri Gür Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada 82-76 skorla Bursaspor'u mağlup etti.

periyot gelişimi:

Karşılaşmanın ilk periyodunu Trabzonspor 26-22 önde tamamladı. İkinci periyotta bordo-mavili ekip 16 sayı üreterek devreyi 42-39 üstün kapattı. Üçüncü periyot sonunda skor 64-56 şeklinde gerçekleşti.

son periyot ve maçın kaderi:

Trabzonspor son periyotta 18 sayı üretti ve üstünlüğünü koruyarak parkeden 82-76 galip ayrıldı. Maçın son bölümündeki skor üretimi bordo-mavili ekibin galibiyetini pekiştirdi.

TÜRKİYE SİGORTA BASKETBOL SÜPER LİGİ İLK HAFTASINDA TRABZONSPOR, SAHASINDA BURSASPOR&#039;U 80-74...

TÜRKİYE SİGORTA BASKETBOL SÜPER LİGİ İLK HAFTASINDA TRABZONSPOR, SAHASINDA BURSASPOR'U 80-74 MAĞLUP ETTİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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