Bursa'da son prova: A Milli Takım İtalya'ya hazırlanıyor

Bursa'da son antrenman tamamlandı

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki İtalya maçı öncesinde Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda son antrenmanını gerçekleştirdi. Teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde yapılan çalışmanın ilk 15 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık olarak yapıldı ve ay-yıldızlı futbolcular hazırlıklarını sürdürdü.

Antrenman notları:

Ay-yıldızlı futbolcular, antrenmanda maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Maç bilgileri ve hakem kadrosu:

A Milli Takım, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ikinci maçını yarın saat 21.45'te Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda İtalya ile oynayacak. Milliler, gruptaki ilk maçta Kocaeli'de Fransa'ya 1-0 mağlup olurken; İtalya ise sahasında Belçika'ya 2-0 yenilmişti.

Karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver yönetecek. Yardımcılıklarını Stuart Burt ve James Mainwaring yapacak; Darren England dördüncü hakem, Stuart Attwell VAR ve Matthew Donohue AVAR olarak görev alacak.

UEFA ULUSLAR A LİGİ 1. GRUP'TAKİ İKİNCİ MAÇINDA YARIN İTALYA İLE KARŞILAŞACAK A MİLLİ FUTBOL TAKIMI, MÜSABAKANIN OYNANACAĞI ATATÜRK SPOR KOMPLEKSİ MATLI STADYUMUN'DA SON ANTRENMANINI GERÇEKLEŞTİRDİ.