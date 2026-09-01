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Fethiye açıklarında yaralanan yolcu Sahil Güvenlik tarafından kıyıda teslim edildi

Muğla'nın Fethiye açıklarında özel teknede yaralanan bir kişi, Sahil Güvenlik tarafından tahliye edilip kıyıda bekleyen 112 ekiplerine teslim edildi.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 09:55

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Fethiye açıklarında yaralanan yolcu Sahil Güvenlik tarafından kıyıda teslim edildi

Olayın özeti:

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında seyir halindeki bir özel teknede yaralanan bir kişi için yardım çağrısı yapıldı. Bölgedeki birimler sevk edilerek müdahale planlandı.

Müdahale ve tahliye:

Bölgede seyreden Sahil Güvenlik botu olay yerine ulaşarak yaralanan vatandaşı tekneden aldı ve kıyıya taşıdı.

Sağlık teslimi:

Kıyıda bekleyen 112 ambulans ekiplerine teslim edilen yaralının tedavi süreci sağlık ekiplerinin sorumluluğuna geçti.

MUĞLA’NIN FETHİYE İLÇESİ AÇIKLARINDA SEYREDEN ÖZEL TEKNEDE YARALANAN BİR VATANDAŞ, SAHİL GÜVENLİK...

MUĞLA’NIN FETHİYE İLÇESİ AÇIKLARINDA SEYREDEN ÖZEL TEKNEDE YARALANAN BİR VATANDAŞ, SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİ TARAFINDAN TEKNEDEN ALINARAK KIYIDA BEKLEYEN SAĞLIK EKİPLERİNE TESLİM EDİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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