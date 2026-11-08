Rize'de kazanan yok: Çaykur Rizespor ve Erzurumspor FK ilk yarıda 1-1'e razı

maç özeti:
Trendyol Süper Lig 11. haftasında Çaykur Rizespor evinde Erzurumspor FK'yı ağırladı. İlk 45 dakika karşılıklı ataklara sahne olurken, iki ekip de birer golle soyunma odasına gitti. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.
ilk yarı dakikalar:
15. dakikada Erzurumspor savunmasından seken topu önünde bulan Ahmed Kutucu, ceza sahası dışından gelişine çektiği şutu kaleci Ertuğrul Taşkıran kurtardı.
31. dakikada Ibrahim Olawoyin'in ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Ali Sowe, aşırtma vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve ev sahibi öne geçti. (1-0)
37. dakikada Gyrano Kerk'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Diabate, kaleciyi geçerek skoru eşitledi. (1-1)
kadrolar ve hakemler:
Çaykur Rizespor: Zafer Görgen, Mithat Pala, Attila Mocsi, Siaka Bakayoko, Zakaria Ariss, Moustapha Diakite, Adedire Mebude, Ibrahim Olawoyin, Qazim Laçi, Ahmed Kutucu, Ali Sowe. Yedekler: Tayyip Talha Sanuç, Varesanovic, Taylan Antalyalı, Umut Erdem, Taha Şahin, Emirhan Yılmaz, Fofana, Doicaru, Mustafa Tosun, Emrecan Bulut. Teknik Direktör: Recep Uçar.
Erzurumspor FK: Ertuğrul Taşkıran, Festy Ebosele, Orhan Ovacıklı, Amar Gerxhaliu, Nihad Mujakic, Guram Giorbelidze, Brandon Baiye, Elisha Owusu, Gyrano Kerk, Miguel Cardoso, İbrahim Diabate. Yedekler: Yakup Kırtay, Sefa Akgün, Eren Tozlu, Mustafa Yumlu, Cengizhan Bayrak, Orbanic, Rodrguez, Agyekum, Akhundzade, Mustafa Fettahoğlu. Teknik Sorumlu: Suat Maden.
Maçın hakemleri: Direnç Tonusluoğlu, Ali Can Alp, Mücahid Adem Çelebi. Sarı kartlar: Gyrano Kerk, Miguel Cardoso (Erzurumspor FK).
TRENDYOL SÜPER LİG’İN 11. HAFTASINDA ÇAYKUR RİZESPOR, SAHASINDA ERZURUMSPOR FK İLE KARŞILAŞIYOR. MÜSABAKANIN İLK YARISI 1-1'LİK EŞİTLİKLE TAMAMLANDI.
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