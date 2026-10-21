fidan: brüksel temasları, akdeniz vurgusu ve libya anlaşmasının meşruiyeti

fidan'ın brüksel ziyareti ve gündem başlıkları:

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika'nın başkenti Brükseldeki iki günlük temaslarının ardından yaptığı değerlendirmede ikili ilişkilerden NATO ve AB işbirliklerine kadar geniş bir gündemi özetledi. Görüşmelerde, Belçika ile ikili ilişkiler, Türkiye'nin NATO ve AB ile ilişkileri ile yurt dışındaki vatandaşlar ve sivil toplumla ilgili konular merkezde yer aldı.

Bakan Fidan, Belçika Dışişleri Bakanı ile yapılan görüşme ve daha sonra düzenlenen 3 artı 3 platformunun önemine dikkat çekti. İçişleri, Adalet ve Dışişleri bakanlıklarının karşılıklı ilişkilendiği konuların ekipler tarafından ele alındığı bu mekanizmanın 2016'dan beri uygulandığını ve faydalı olduğunu belirtti.

ekonomik ilişkiler ve karşılıklı ziyaretler:

Fidan, Belçika Kraliçesi Mathilde'nin 10-14 Mayıs tarihlerinde Türkiye'ye gerçekleştirdiği ekonomi ağırlıklı ziyaretin iki ülke ilişkilerine yeni bir ivme kazandırdığını ifade etti. Kraliçe ile gelen büyük ticaret heyetinin ilişkileri farklı bir düzeye taşıdığı ve bu kazanımlara dayanılarak ilişkilerin ilerletileceği vurgulandı.

Fidan ayrıca NATO gündemine dair değerlendirmelerde bulunarak, NATO Genel Sekreteri Mart Rutte ile yapılan sabah toplantısında Türkiye-NATO ilişkileri, Türkiye evsahipliğinde gerçekleştirilen zirvenin kararlarının takibi, Rusya-Ukrayna Savaşı ve bölgedeki krizlerin ele alındığını aktardı.

türkiye-ab ilişkileri ve bölgesel meseleler:

Bakan, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ve ekibiyle, ayrıca AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile gerçekleştirdiği görüşmelere de değindi. Türkiye-AB ilişkilerindeki tıkanma noktalarının nasıl aşılabileceği, Karadeniz'de tahıl sevkiyatı, Hürmüz Boğazı ve Bab el-Mendep gibi enerji ve güvenlik konularının yakın takibe alındığı belirtildi.

Fidan, bu alanlarda nitelikli, planlı ve ısrarlı görüşmelerin devam etmesinin elzem olduğunu söyledi ve ticari, siyasi ve adaylık statüsüne ilişkin meselelerin müzakere edilmeye devam edeceğini kaydetti.

libya deniz yetki alanları anlaşması ve hukuki değerlendirme:

Türkiye ile Libya arasında imzalanan deniz yetki alanları mutabakatına dair konuşan Fidan, söz konusu anlaşmanın 27 Kasım 2019 tarihli olduğunu hatırlattı ve Meclis onayını takip eden süreçte ortaya çıkan tartışmalara yanıt verdi. Bakan, anlaşmanın hukuksal ve siyasal açıdan meşru olduğunu; Libya tarafından TBMM'de onaylanmasının esasen bir kabul işlemi olduğunu ve hukukçuların görüşüne göre metnin teknik gereği 2019'dan itibaren fiilen yürürlükte olduğunu aktardı.

Fidan, bu sonucun Cumhurbaşkanının liderliğinde yürütülen dış politikanın bir diplomasi başarısı olduğunu belirtti ve söz konusu anlaşmanın Akdeniz'de istikrar, barış, huzur ve kazan-kazan esasına katkı sağlayacağını vurguladı. Ayrıca bazı ülkelerin tepkilerinin farklı stratejik gerekçelere dayandığını, ancak anlaşmanın meşruiyetinin tartışmaya açık olmadığını söyledi.

Genel değerlendirmesini, diplomasinin nihai amacının her yerde olduğu gibi Akdeniz'de de toplumsal refahı ve barışı sağlamak olduğunu ifade ederek tamamladı ve benzer diplomatik başarıların sürdürüleceğine dair beklentisini paylaştı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika’daki temaslarının ardından bulunduğu değerlendirmede, "Bizim amacımız her yerde olduğu gibi Akdeniz'de de istikrarı, barışı, huzuru, mutluluğu getirmek" ifadelerini kullanarak, söz konusu anlaşmanın gerek hukuksal açıdan gerek siyasal açıdan son derece meşru olduğunu vurguladı.