Başakşehir veteranları Zenit'i 3-2 yendi ve dostluk mesajı verdi

maç özeti:

Başakşehir ile Rusya temsilcisi Zenit veteranları, Başakşehir tesislerinde oynanan gösteri maçında karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Başakşehir’in eski futbolcularından oluşan ekip 3-2'lik skorla kazandı. Maç boyunca tempo ve rekabet yüksek seviyede seyrederken, taraftarlar için dostluk odaklı bir atmosfer oluştu.

kadrolar ve maçın akışı:

Başakşehir veteran takımında forma giyen isimler arasında Zeki Korkmaz, Rızvan Şahin, Ferhat Öztorun, Behram Zülaloğlu, Ömer Can Sokullu, Yiğitcan Erdoğan, İlyas Kahraman, Serhat Gülpınar, Ekrem Ekşioğlu ve Metin Depe yer aldı. Zenit veteran kadrosunda ise Aleksandr Viktorovich Gorshkov, Aleksei Sergeyevich Ionov, Aleksandr Sergeyevich Spivak, Aleksei Andreyevich Igonin, Denis Vyacheslavovich Ugarov, Dmitry Alekseyevich Makarov ve Konstantin Anatolyevich Konoplev mücadele etti.

açıklamalar ve organizasyonun mesajı:

Karşılaşmanın ardından Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, organizasyonla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Gümüşdağ, Verona Avrasya Ekonomik Forumu kapsamında Zenit veteranlarını ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirterek, "Verona Avrasya Ekonomik Forumu kapsamında Zenit’in değerli veteran futbolcularını ağırlamaktan bir kez daha mutluluk ve onur duyduğumu ifade etmek istiyorum. Sahada yaşanacak bu buluşmanın sportif rekabetin ötesinde Türkiye ve Rusya arasında dostluk ilişkilerinin gelişmesine katkı sağlayacağına inanıyorum. Bölgede barış ve huzura her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğumuz bir dönemde sporun bu birleştirici gücünü kullanarak çok daha anlamlı buluyoruz. Biz sporun barış için son derece önemli bir araç olduğuna inanıyoruz. Savaşların bir an önce sona ermesini, sorunların diyalog ve diplomasi yoluyla çözüme kavuşmasını temenni ediyoruz. Başakşehir Futbol Kulübü olarak savaşın ilk dönemlerinde şu anda Türk teknik direktör Arda Turan’ın çalıştırdığı Shakhtar Kulübü’nü bu tesislerde ağırlamıştık. Şimdi de uluslararası arenada yarışma hakkı elinden alınan Rusya’nın önemli kulüplerinden Zenit’le veteranlar düzeyinde karşılaşma yaptık. Umarım Rus kulüplerine uygulanan çifte standart bir an önce son bulur ve uluslararası arenada yeniden yer alarak dünya futbol ailesinin bir parçası olarak mücadele etmeye devam ederler. Çünkü futbolun ayrıştıran değil birleştiren, uzaklaştıran değil yakınlaştıran bir güç olması gerektiğine inanıyoruz. Başakşehir FK olarak bu evrensel gücüyle barışa, dostluğa, uluslararası bir ilişki ve iş birliğine katkı sunmayı çok önemsiyoruz. Bu anlamlı organizasyona katkı sağlayan herkese teşekkür ediyoruz. Karşılaşmanın iki kulüp ve ülkelerimiz arasında dostluk bağlarını daha da güçlendirmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.

Gümüşdağ ayrıca Rus takımlarına uygulanan spor yaptırımlarına dair değerlendirmesinde, "Şimdi burada bir çifte standart var. Bütün dünya görüyor. Futbolda da, tüm sporda da İsrail’e bir yaptırım uygulamayıp Rusya’ya uyguladıkları yaptırım adil değil... FIFA’nın, UEFA’nın burada çok adil bir tavır göstermesi lazım" diyerek uluslararası kurumlara çağrıda bulundu.

Organizasyonda söz alan eski futbolcu Mesut Özil ise etkinliği överek FIFA’ya seslendi: "Öncelikle tebrik ediyorum, çok güzel bir organizasyon yapmışsınız. Beni de davet ettiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Rus arkadaşlarımıza da tebrik ediyorum burada oldukları için. Futbol her zaman barışı getirmiştir... Burada çifte standardı artık bir kenara koyup inşallah herkese aynı şekilde davranırlar" şeklinde konuştu.

Etkinliği Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, Başakşehir eski yöneticisi Mustafa Eröğüt ve organizasyona katılan Profesör Antonio Fallico da saha kenarından takip etti. Organizasyon, hem sportmenlik hem de iki ülke arasında dostluk mesajı verme amacıyla kayda geçti.

Başakşehir ile Rusya temsilcisi Zenit’in veteran futbolcuları, gösteri maçında karşı karşıya geldi. Müsabakayı 3-2’lik skorla Başakşehir’in eski futbolcuları kazandı.