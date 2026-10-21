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On gündür kayıp Selman Alkan için baraj çevresinde yoğun arama

Sultangazi'de 10 gündür kayıp Selman Alkan için AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri Alibey Barajı ve çevresinde arama çalışmalarını sürdürüyor; aile umutlu.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 18:26

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EDİTÖR: Hakan Arslan

On gündür kayıp Selman Alkan için baraj çevresinde yoğun arama

Arama çalışmaları:

İstanbul Sultangazi'de 10 gündür kayıp olan Selman Alkan için yürütülen arama çalışmaları onuncu günde de devam ediyor. Sahada görevli ekipler arasında AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri yer alıyor. AFAD'ın yaklaşık 60-70 kişilik kadrosuyla çalışmalarını yoğunlaştırdığı; hem baraj çevresinde hem de çevredeki ormanlık alanlarda tarama yapıldığı bildirildi.

Ekiplerin yöntemleri:

Aramalar Alibey Barajı merkezli ilerliyor. Bölgedeki çalışmalar Jandarma Arama Kurtarma, İstanbul İtfaiyesi Su Altı Arama Kurtarma ve AFAD ekiplerinin koordinasyonuyla sürdürülüyor. Ekipler, barajda termal cihazlar ve su altı görüntüleme sistemleri kullanarak tarama yapıyor; ormanlık alanlarda ise yürüyerek ve fiziki arama yöntemleriyle alanlar detaylı şekilde kontrol ediliyor. Polis ekipleri, belirlenen alanlar tamamen tarandıktan sonra ihtimal dahilindeki diğer noktalara yönelme planı olduğunu aktardı.

Ailenin bekleyişi:

Selman Alkan'ın ağabeyi Özgür Alkan, ekiplerin yoğun katılımıyla aramaların sürdüğünü ancak henüz bir sonuca ulaşılamadığını belirtti. Özgür Alkan, "Bugün 10. günü geride bıraktık. AFAD, 60-70 kişilik bir ekiple daha yoğun katılımla çalışıyorlar. Baraj tarafında da Jandarma Arama Kurtarma, itfaiye ve AFAD ekipleri birlikte termal su altı görüntüleme cihazlarıyla bakılıyor. Şu an herhangi bir haber alamadık. Umudumuz şu an için umarım buradan kötü bir haber almayız. Alan tamamen tarandıktan sonra polisler farklı noktalara da bakacaklar. Bir haber çıkmaması bizi bir taraftan sevindiriyor. Bir taraftan da nereye gideceği ile ilgili ya da ne durumda olduğuyla ilgili endişelendiriyor. Umarım kendisine biran önce sağ salim ulaşabiliriz" şeklinde konuştu.

Arama çalışmalarının akışı ve ekiplerin yöntemleri yetkililer tarafından takip edilirken, ailenin umutlu bekleyişi sürüyor. Ekiplerin tarama planlarının tamamlanmasının ardından yeni yönlendirmeler yapılacağı belirtildi.

Kayıp Selman Alkan&#039;ı arama çalışmalarında 10&#039;uncu gün: Ailenin umutlu bekleyişi sürüyor

Kayıp Selman Alkan'ı arama çalışmalarında 10'uncu gün: Ailenin umutlu bekleyişi sürüyor

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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