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Kırcalar'da tarla yolu kazası: traktör ters döndü, 1 kişi yaralandı

Ayvalık Kırcalar Mahallesi'nde tarla yolunda ilerleyen 10 AJY 5063 plakalı traktör devrildi; sürücü C.Ö. yaralandı, 112'ye haber verildi.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 18:44

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kırcalar'da tarla yolu kazası: traktör ters döndü, 1 kişi yaralandı

kaza yerinden ilk bilgiler:

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi Kırcalar Mahallesi'nde tarla yolunda ilerleyen 10 AJY 5063 plakalı traktör devrilerek ters döndü. Kazada araç sürücüsü C.Ö. yaralandı.

müdahale ve sağlık durumu:

Olayın bildirilmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye olay yerinde ilk müdahale yapıldı, ardından hastaneye kaldırıldı.

BALIKESİR’İN AYVALIK İLÇESİNE BAĞLI KIRCALAR MAHALLESİ’NDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA BİR KİŞİ...

BALIKESİR’İN AYVALIK İLÇESİNE BAĞLI KIRCALAR MAHALLESİ’NDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA BİR KİŞİ YARALANDI. YARALI SÜRÜCÜ OLAY YERİNDE YAPILAN İLK MÜDAHALENİN ARDINDAN SAĞLIK EKİPLERİNE TESLİM EDİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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