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Kaliningrad'da ıssız araziye düşen Su-30SM: iki pilot fırlatma koltuğuyla kurtuldu

Kaliningrad'ın Chernyakhovsk bölgesinde eğitim uçuşu yapan Su-30SM düştü; iki pilot fırlatma koltuğunu kullanarak yaralı şekilde kurtarıldı.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 18:45

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kaliningrad'da ıssız araziye düşen Su-30SM: iki pilot fırlatma koltuğuyla kurtuldu

Kaliningrad'da Su-30SM eğitim uçuşu sırasında düştü

Rusya Savunma Bakanlığı, Kaliningrad Bölgesi'nin Chernyakhovsk kentinde eğitim uçuşu yapan Su-30SM tipi savaş uçağının düştüğünü açıkladı. Bakanlık bildirisine göre mürettebat, fırlatma koltuklarını kullanarak uçaktan ayrıldı ve pilotların hayati tehlikesi bulunmuyor.

Pilotların durumu:

Resmi açıklamada iki pilotun kurtulduğu vurgulanırken, Rus basını fırlatma sonrası her iki pilotun da yaralandığını ve hastanede tedavi gördüğünü bildirdi. Savunma Bakanlığı'nın ifadesi, pilotların durumunun hayati tehlike oluşturmadığı yönünde olsa da, basın kaynakları tedavi altındaki personelin yaralanma bilgisine yer veriyor.

uçuş koşulları ve düşüşün koşulları:

Bakanlık açıklamasında uçağın ıssız bir alana düştüğü ve eğitim uçuşunun mühimmatsız gerçekleştirildiği belirtildi. Uçağın neden düştüğüne ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı; yetkililer tarafından yapılacak teknik inceleme ve soruşturma sonuçları bekleniyor.

Olay, bölgedeki uçuş güvenliği uygulamalarına dair soru işaretleri ortaya çıkarırken, yetkili kurumların açıklamaları takip edilerek detaylar netleştirilecek.

Rusya’da eğitim uçuşu sırasında Su-30SM tipi savaş uçağı düştü. Uçaktaki 2 pilot kendini...

Rusya’da eğitim uçuşu sırasında Su-30SM tipi savaş uçağı düştü. Uçaktaki 2 pilot kendini fırlatarak kazadan sağ kurtuldu.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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