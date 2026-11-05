Fidan ile Jandrokovi Ankara'da görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Hırvatistan Parlamento Başkanı Gordan Jandrokovi Ankara'da bir araya geldi.
katılımcılar:
Görüşmede adı geçen iki yetkili, Hakan Fidan ve Gordan Jandrokovi olarak kaydedildi.
görüşmenin yeri:
Toplantı resmi temaslar çerçevesinde Ankara'da gerçekleştirildi.
DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN, HIRVATİSTAN PARLAMENTO BAŞKANI GORDAN JANDROKOVİ İLE BİR ARAYA GELDİ.
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