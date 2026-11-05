Dolar 50,0442 +0,04%
Euro 56,3282 +0,14%
Bist 11.333,27 -1,26%
Altın Gram 6.644,99 +1,40%
EUR/USD 1,1237 +0,02%
Brent Petrol 96,79 +2,29%
--°

Fidan ile Jandrokovi Ankara'da görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Hırvatistan Parlamento Başkanı Gordan Jandrokovi ile bir araya gelerek resmi görüşme gerçekleştirdi.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 19:28

GÜNCELLEME: 05 Kasım 2026 - 19:30

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Merve Çelik

Fidan ile Jandrokovi Ankara'da görüştü

Fidan ile Jandrokovi Ankara'da görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Hırvatistan Parlamento Başkanı Gordan Jandrokovi Ankara'da bir araya geldi.

katılımcılar:

Görüşmede adı geçen iki yetkili, Hakan Fidan ve Gordan Jandrokovi olarak kaydedildi.

görüşmenin yeri:

Toplantı resmi temaslar çerçevesinde Ankara'da gerçekleştirildi.

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN, HIRVATİSTAN PARLAMENTO BAŞKANI GORDAN JANDROKOVİ İLE BİR ARAYA...

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN, HIRVATİSTAN PARLAMENTO BAŞKANI GORDAN JANDROKOVİ İLE BİR ARAYA GELDİ.

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Hırvatistan parlamento başkanı Gordan Jandrokovi ile Yaşar Güler arasında heyetl...
images

Fon soruşturmasında hesap verme çağrısı: Ersoy'dan 'hiçbir isim korunmasın' uyar...
images

Kentsel dönüşüm milli güvenlik meselesi: Pendik projesinde 2 bin 28 bağımsız böl...
images

Dışişleri trafiğinde Ankara buluşması: Fidan ile Al Sani bir araya geldi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

İhsaniye'de üç araçta sekiz kişinin ölümü: iki kadın öğretmen de aralarında

Çamura saplanan gasp aracı zanlının izini Eskişehir'e taşıdı

Kahire’de Trabzon’un tanıtımı: turizm ve ticarette yeni iş birliklerine kapı aralanıyor

Batrakov'un çift gollü gecesi ve Brown'un kritik golü haftanın 11'ine yansıdı

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Alaturka’nın yıldızları Bursa’da nostalji ve türkü buluşması yaşattı

Çorum'da cumhuriyet bayramı coşkusu Eypio konseriyle taçlandı

Cumhuriyet coşkusu Ayna ile Afyonkarahisar'da doruğa ulaştı

Balıkesir'de Kuvayımilliye ruhu coşkuyla meydanlara yansıdı

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam