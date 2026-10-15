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Fidan ve Herath Bakü'de ikili işbirliğini görüştü

Bakü'deki CICA 7. Zirvesi kapsamında bir araya gelen Hakan Fidan ile Sri Lanka Bakanı Vijitha Herath, ikili ilişkiler ve işbirliğini görüştü.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 16:04

GÜNCELLEME: 15 Ekim 2026 - 16:07

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Fidan ve Herath Bakü'de ikili işbirliğini görüştü

Fidan ve Herath'in Bakü görüşmesi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Asya'da Karşılıklı İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (CICA) 7. Zirvesi kapsamında Sri Lanka Dışişleri, Dış İstihdam ve Turizm Bakanı Vijitha Herath ile bir araya geldi.

görüşmenin çerçevesi:

Buluşma, Bakan Fidan'ın Bakü'deki ikili temaslarının bir parçası olarak gerçekleşti. Resmî açıklamada görüşmenin detaylarına yer verilmedi; ancak görüşme, iki ülke arasındaki diplomatik iletişimi güçlendirme amacı taşıyan bir temas olarak kayda geçti.

diplomatik ve bölgesel önem:

Bu tür ikili görüşmeler, uluslararası zirveler kapsamında eşzamanlı diyalog geliştirme ve ilişkilerin güncel zeminlerde değerlendirilmesi açısından önem taşıyor. Fidan ile Herath'in Bakü'deki buluşması da Türkiye ile Sri Lanka arasındaki temas kanallarının açık tutulmasına katkı sağladı.

BAKAN FİDAN, SRİ LANKALI BAKAN HERATH İLE BİR ARAYA GELDİ

BAKAN FİDAN, SRİ LANKALI BAKAN HERATH İLE BİR ARAYA GELDİ

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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