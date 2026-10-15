Roma'da iş birliği mesajı: Kurtulmuş ile Gaşi ilişkileri ve bölgesel istikrarı konuştu

TBMM başkanı roma temaslarını sürdürüyor

Avrupa Parlamento Başkanları Konferansı için İtalya'nın başkenti Roma'da bulunan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Afrim Gaşi ile bir araya geldi. Toplantı, İtalya Temsilciler Meclisi'nde konferans programı kapsamında gerçekleştirildi.

iki ülke ilişkilerinin değerlendirilmesi:

Görüşmede, taraflar iki ülke arasındaki ilişkilerin genel durumunu ele aldı. Kurtulmuş, ilişkilerin mükemmel seviyede seyrettiğini belirterek, Kuzey Makedonya'daki Türk toplumunun iki ülke arasında güçlü bir bağ teşkil ettiğini vurguladı. Ayrıca bütün Balkan ülkelerinde olduğu gibi Kuzey Makedonya'nın güvenlik ve istikrarının Türkiye için önemine dikkat çekildi.

destek ve heyet katılımı:

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türkiye'nin Kuzey Makedonya'ya bugüne kadar verdiği desteği bundan sonra da tüm kurumlarla destek vermeye devam edeceğini ifade etti. Görüşmede, Türkiye-İtalya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Genel Sekreteri AK Parti İstanbul Milletvekili Yahya Çelik, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Türk Delegasyonu üyesi MHP Çankırı Milletvekili Pelin Yılık, Türkiye-İtalya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu üyesi ve İYİ Parti İstanbul Milletvekili Burak Akburak ile Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen de bulundu.

Toplantı, iki ülke parlamento düzeyinde ilişkilerin güçlendirilmesi ve bölgesel istikrarın sürdürülmesi konularında mutabakatın pekiştirilmesiyle sona erdi.

AVRUPA PARLAMENTO BAŞKANLARI KONFERANSI DOLAYISIYLA İTALYA’NIN BAŞKENTİ ROMA’DA BULUNAN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANI NUMAN KURTULMUŞ, KUZEY MAKEDONYA MECLİS BAŞKANI AFRİM GAŞİ İLE BİR ARAYA GELDİ.