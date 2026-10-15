Milli İstihbarat Teşkilatı sınırda kırmızı kategoride aranan Mihraç Ural'ı yakaladı

Mihraç Ural'ın yakalanması
Milli İstihbarat Teşkilatı ile Suriye Genel İstihbarat Servisi’nin ortak yürüttüğü bir operasyon sonucunda, kırmızı kategoride aranan Mihraç Ural Suriye sınır hattında yakalandı.
operasyonun koordinasyonu:
Operasyon, iki ülkenin istihbarat birimlerinin koordineli çalışmasıyla düzenlendi. Milli İstihbarat Teşkilatı ve Suriye Genel İstihbarat Servisi arasındaki iş birliği, yakalamanın gerçekleşmesine olanak sağladı.
yakalamanın konumu:
Yakalanma, kaynak metinde belirtildiği üzere Suriye sınır bölgesinde gerçekleşti. Olayın ayrıntıları ve sonraki adımlar kaynak açıklamasında yer almamaktadır.
MİHRAÇ URAL YAKALANDI
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