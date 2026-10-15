Dolar 49,4122 +0,07%
Euro 55,5222 +0,51%
Bist 12.006,72 -0,92%
Altın Gram 6.621,92 +1,47%
EUR/USD 1,1213 +0,50%
Brent Petrol 104,65 -1,33%
--°

Milli İstihbarat Teşkilatı sınırda kırmızı kategoride aranan Mihraç Ural'ı yakaladı

Milli İstihbarat Teşkilatı ve Suriye Genel İstihbarat Servisi’nin koordineli operasyonla kırmızı kategoride aranan Mihraç Ural Suriye sınırında yakalandı.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 16:06

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Caner Şahin

Milli İstihbarat Teşkilatı sınırda kırmızı kategoride aranan Mihraç Ural'ı yakaladı

Mihraç Ural'ın yakalanması

Milli İstihbarat Teşkilatı ile Suriye Genel İstihbarat Servisi’nin ortak yürüttüğü bir operasyon sonucunda, kırmızı kategoride aranan Mihraç Ural Suriye sınır hattında yakalandı.

operasyonun koordinasyonu:

Operasyon, iki ülkenin istihbarat birimlerinin koordineli çalışmasıyla düzenlendi. Milli İstihbarat Teşkilatı ve Suriye Genel İstihbarat Servisi arasındaki iş birliği, yakalamanın gerçekleşmesine olanak sağladı.

yakalamanın konumu:

Yakalanma, kaynak metinde belirtildiği üzere Suriye sınır bölgesinde gerçekleşti. Olayın ayrıntıları ve sonraki adımlar kaynak açıklamasında yer almamaktadır.

MİHRAÇ URAL YAKALANDI

MİHRAÇ URAL YAKALANDI

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Battalgazi meclisi 2027 bütçesinin görüşmelerine devam etti
images

Fidan ve Herath Bakü'de ikili işbirliğini görüştü
images

Roma'da iş birliği mesajı: Kurtulmuş ile Gaşi ilişkileri ve bölgesel istikrarı k...
images

Roma'da parlamentolar arası köprü: Kurtulmuş'tan Bosna Hersek'e destek mesajı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Akçadağ çarşısında esnaf talepleri doğrultusunda teslim süreci yeniden düzenleniyor

Milli Güvenlik Kurulu kararıyla terörsüz sürecin ilanı bu yıl bekleniyor

Bartın'da budama atıkları kâğıt ve lignin üretimine kaynak olacak

Barü'lü genç halterciler Durres'te beş madalyayla Avrupa'dan döndü

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Reyhan Karaca iyilik için Bodrum'da sahneye çıkıyor

Şebnem Ferah anfaş otoparkında hayranlarıyla duygusal bir gece paylaştı

Gece süren çalışmaların ardından 22 saat sonra ulaşıldı: Maltepe'de Hüseyin Özkurt'un cenazesi çıkarıldı

Kahta'da kavşakta çarpışma: 4 yaralı

Artvin'de köknar sakızı emekle toplanıyor; kilogramı 7.500-10.000 liraya kadar çıkıyor