Finansal okuryazarlık Karabasan köyünde uygulamalı olarak anlatıldı

DPÜ Hayat Üniversitesi projesi kapsamında yerel eğitim

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) bünyesinde yürütülen Hayat Üniversitesi Projesi kapsamında Hisarcık Meslek Yüksekokulu (MYO) tarafından Karabasan Köyü'nde finansal okuryazarlık konulu bir söyleşi düzenlendi. Etkinlik, kırsal düzeyde finansal bilincin artırılmasını hedefleyen uygulamalı bir adım olarak planlandı.

Eğitimin odağı:

Söyleşiyi veren Öğr. Gör. Dr. Nuri Uslu, katılımcılara bütçe yönetimi, tasarruf, finansal planlama, bilinçli yatırım kararları ve kişisel finans yönetimi konularında bilgi aktardı. Anlatımda günlük yaşamda finansal kaynakların daha etkili kullanılması ve riskleri değerlendirme yöntemleri üzerinde duruldu.

Katılım ve etkileşim:

Etkinlik interaktif biçimde sürdü; katılımcıların soruları cevaplanırken, uygulamaya dönük örnekler ve pratik öneriler paylaşıldı. Söyleşi, karşılıklı görüş alışverişi ve katılımcıların aktif katılımı ile sona erdi.

Program, yerel topluluklarda finansal okuryazarlığın güçlendirilmesinin önemini vurguladı ve benzer çalışmaların yaygınlaştırılmasının gerekliliğine işaret etti.

DPÜ’DEN HİSARCIK KARABASAN KÖYÜNDE FİNANSAL OKURYAZARLIK EĞİTİMİ