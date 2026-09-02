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Menemen'den gençlere eğitim desteği: pomem, pmyo ve besyo hazırlık kursları ücretsiz

Menemen Belediyesi, 35 ayrı ücretsiz kursun yanı sıra polislik için POMEM/PMYO ve BESYO hazırlık kurslarını yine ücretsiz sunuyor; başvurular başladı.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 12:11

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Menemen'den gençlere eğitim desteği: pomem, pmyo ve besyo hazırlık kursları ücretsiz

Menemen Belediyesi gençlerin hedeflerine destek veriyor:

Menemen Belediyesi, ilçede yaşayan her yaştan vatandaşa yönelik kültür, sanat ve spor hizmetlerini geniş kapsamlı kurslarla sürdürüyor. Belediye tarafından sunulan programlar arasında bu yıl da polis adayları ile üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) hayalini kuran gençler için hazırlık kursları ön planda yer alıyor.

hangi kurslar ve kapsamı:

Menemen Belediyesi, piyanodan tenise, baleden taekwondoya, tiyatrodan çeşitli enstrüman eğitimine kadar toplam 35 farklı ücretsiz kurs sunuyor. Bunun yanında polis olmak isteyen adaylara yönelik POMEM ve PMYO hazırlık kursları ile BESYO'ya girmek isteyen gençlere yönelik hazırlık programları bu yıl da ücretsiz olarak verilecek. Kurslar, adayların sınav hazırlık süreçlerine hem fiziksel hem de zihinsel olarak destek olmayı hedefliyor.

başvuru noktaları ve iletişim:

Hazırlık kurslarından yararlanmak isteyen gençler başvurularını üç merkezde yapabilecek: Kent-2 Spor Salonu, Gölpark Spor Salonu ve Halil Alkaya Kapalı Pazar Yeri'ndeki ikinci kattaki ofis. Detaylı bilgi, kurs tarihleri ve başvuru koşulları hakkında bilgi almak isteyenler 444 80 08 numaralı telefondan yetkililerle iletişime geçebilecek.

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, gençlerin mesleki ve sportif hedeflerine ulaşmalarını desteklediklerini belirterek belediyenin eğitim, spor ve sanat alanındaki programlarının toplumdan olumlu karşılık gördüğünü ifade etti. Pehlivan, kursların maddi imkânlar nedeniyle gençlerin önünü tıkamayacak şekilde planlandığını ve geleceğin sporcu, antrenör ile polis adaylarına başarı dilediğini açıkladı.

Belediyenin bu kapsamlı kurs ağı, gençlerin hem sınav hem de spor yaşantısında ihtiyaç duydukları altyapıyı güçlendirmeyi amaçlıyor. Başvuru yapacak adayların ilgili merkezlere giderek veya verilen telefon hattını arayarak kayıt süreçlerini tamamlamaları yeterli olacak.

MENEMEN BELEDİYE BAŞKANI AYDIN PEHLİVAN

MENEMEN BELEDİYE BAŞKANI AYDIN PEHLİVAN

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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