Veliler endişeli: depreme dayanıksız okulda 8. sınıf öğrencilerinin eğitimi belirsizliğe sürüklendi

Velilerin tepkisi:

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde Esat Sivri Ortaokulu öğrencilerinin velileri, okul binasının depreme dayanıksız olduğunun belirlenmesinin ardından yaşanan iletişimsizlik ve son dakika kararlarına karşı tepki gösterdi. Sabah saatlerinde okul bahçesinde toplanan veliler, eğitim-öğretim yılı öncesi belirsizliklerin giderilmesini talep etti.

Eğitim saatleri ve LGS endişeleri:

Veliler, özellikle 2026-2027 eğitim öğretim yılında LGS'ye girecek olan 8. sınıf öğrencilerinin programında aksama yaşanmasından kaygı duyduklarını belirtti. Yapılan açıklamada, öğrencilerin daha önce sabahçı olarak planlandığı ve buna göre ailelerin iş, kurs ve günlük programlarını düzenlediği; ancak sonradan alınan kararla öğlenci eğitime geçirildikleri vurgulandı. Veliler, bu değişikliğin sınav hazırlık süreçlerini, ders çalışma ve dinlenme düzenini olumsuz etkileyeceğini savundu.

Talepte bulunan veliler, çocukların güvenli bir ortamda eğitim görmesinin önemini kabul ettiklerini ancak okul saatlerinin, özellikle LGS yılı olan 8. sınıf öğrencileri için, sabahçı olacak şekilde yeniden değerlendirilmesini istediklerini açıkladı. Veliler, son dakika değişikliklerinin hem öğrencilerin akademik verimliliğini hem de ailelerin çalışma düzenini zedelediğini söyledi.

Taşınma planı ve öğrenci dağılımına itiraz:

Okul yönetimi tarafından öğrencilere, eğitim-öğretim faaliyetlerine Keziban Ali Çınar İmam Hatip Ortaokulu binasında devam edileceğinin bildirildiği belirtildi. Ancak veliler, hangi okula taşınacaklarının ve eğitim biçiminin (sabahçı/öğlenci) netleşmemesinden şikayetçi. Bu belirsizlik okulların açılmasına kısa bir süre kala kaygıları artırdı.

Ayrıca, bazı veliler okulda "sorunlu öğrencilerden oluşan" bir sınıfın diğer sınıflara dağıtılacağı yönündeki planlamaya itiraz ediyor; bu kararın geri alınmasını ve sürecin gözden geçirilmesini talep ediyorlar.

Tuba Can Akman adlı bir veli, yetkililerden çözüm beklediklerini dile getirerek, okulların açılmasına bir hafta kala hangi okulda sabahçı ya da öğlenci olacaklarının açıklanmamasının sorun yarattığını kaydetti. Akman, yaz döneminde sabahçı eğitim öngörüsüyle düzen kurduklarını, son anda gelen değişikliklerin aile ve öğrenci programlarını bozduğunu söyledi.

Veliler, amaçlarının hiçbir okulun çalışma düzenini zora sokmak olmadığını; önceliklerinin LGS’ye hazırlanan öğrencilerin güvenli, düzenli ve verimli bir eğitim ortamında olmaları olduğunu belirterek yetkililerden acil ve net bir çözüme yönelmelerini istedi.

DENİZLİ, PAMUKKALE İLÇESİNDE EĞİTİM VEREN ESAT SİVRİ ORTAOKULU VELİLERİ, OKULUN DEPREME DAYANIKSIZ OLDUĞUNUN BELİRLENMESİNİN ARDINDAN YAPILAN ÇALIŞMALAR VE GELİŞMELER HAKKINDA YETERLİ BİLGİ VERİLMEDİĞİNİ BELİRTEREK TEPKİ GÖSTERDİ. VELİLER OKULLARIN KISA BİR SONRA BAŞLAYACAĞINA DİKKAT ÇEKEREK ÇOCUKLARININ EĞİTİM GÖRDÜĞÜ OKULUN EĞİTİM ÖĞRETİM YILINA YETİŞİP YETİŞMEYECEĞİNİ MERAK EDİYORLAR.