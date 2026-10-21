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Firari şüpheli Kayseri’de yakalandı: yıkım ihaleleri soruşturması genişliyor

Malatya merkezli YİKOB soruşturmasında aranan firari E.B., Kayseri’de gözaltına alındı; adliyeye sevk sonrası adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 11:17

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Firari şüpheli Kayseri’de yakalandı: yıkım ihaleleri soruşturması genişliyor

Firari şüpheli Kayseri’de yakalandı: yıkım ihaleleri soruşturması genişliyor

Malatya’da deprem sonrası yıkım ve enkaz kaldırma ihaleleriyle ilgili yürütülen yolsuzluk soruşturmasında aranan firari şüpheli E.B., Kayseri’de düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturmada yürütülen işlemler:

Soruşturma, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülüyor. İddialar, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) bünyesinde yapılan yıkım ve enkaz kaldırma ihalelerinde usulsüzlük yapıldığı yönünde. Yakalanan şüphelinin, dönemin YİKOB’dan sorumlu Vali Yardımcısı A.B.’nin ağabeyi olduğu aktarıldı.

Soruşturmanın kapsamı ve alınan tedbirler:

Soruşturma, Mart 2023-Ocak 2024 dönemini kapsayan dört ayrı dosya çerçevesinde yürütüldü. Malatya merkezli olarak 7 ilde düzenlenen operasyonlarda toplam 26 şüpheli gözaltına alınmış, bunlardan 14 kişi tutuklanmış ve 1 şüpheliye ev hapsi uygulanmıştı. Ayrıca soruşturma kapsamında şüphelilerin mal varlıklarına el konulduğu ve banka hesaplarının dondurulduğu bildirildi.

Soruşturma sürerken, yakalanan şüphelinin adli süreci ve olası yeni gözaltı veya tutuklama kararları takip edilecek. Yetkililer operasyonların ve yürütülen incelemelerin titizlikle devam ettiğini belirtti.

ENKAZ (ARŞİV)

ENKAZ (ARŞİV)

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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