Dolar 49,1530 +0,09%
Euro 55,1354 -0,23%
Bist 12.479,40 +1,71%
Altın Gram 6.619,90 +0,64%
EUR/USD 1,1212 -0,40%
Brent Petrol 102,54 +0,28%
--°

Fırat Üniversitesi'nde yeni dönem: terörsüz Türkiye vurgusu

Fırat Üniversitesi 2026-2027 yılı törenle açıldı; Vali Dr. Numan Hatipoğlu Terörsüz Türkiye konulu ilk dersi verdi, protokol ve öğrenciler katıldı.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 15:18

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Ayşe Şen

Fırat Üniversitesi'nde yeni dönem: terörsüz Türkiye vurgusu

Açılış töreni ve ilk ders:

Fırat Üniversitesi 2026-2027 Akademik Yılı, Prof. Dr. Mustafa Temizer Konferans Salonu'nda düzenlenen törenle başladı. Açılış programı kapsamında Elazığ Valisi Dr. Numan Hatipoğlu tarafından verilen Terörsüz Türkiye konulu ilk ders, yeni dönem heyecanını başlattı.

protokol ve katılımcılar:

Törene AK Parti Elazığ Milletvekilleri Prof. Dr. Erol Keleş ve Ejder Açıkkapı, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Elazığ Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Pirinççi, il protokolü, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

tören akışı ve sunumlar:

Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Üniversitenin tanıtım filminin ardından Devlet Konservatuvarı öğretim elemanları ve öğrencilerinin hazırladığı müzik dinletisi, dinleyicilerden yoğun beğeni topladı.

üniversitenin akademik kimliği:

Yarım asrı aşan bilimsel birikimi ve köklü akademik geleneğiyle Fırat Üniversitesi, metinde adı geçen programla 2026-2027 dönemine iddialı bir başlangıç yaptı. Tören, hem kurumsal tanıtım hem de akademik gündemin vurgulandığı bir açılış niteliği taşıdı.

FIRAT ÜNİVERSİTESİ 2026-2027 AKADEMİK YILINA DÜZENLENEN TÖRENLE BAŞLADI; ELAZIĞ VALİSİ DR. NUMAN...

FIRAT ÜNİVERSİTESİ 2026-2027 AKADEMİK YILINA DÜZENLENEN TÖRENLE BAŞLADI; ELAZIĞ VALİSİ DR. NUMAN HATİPOĞLU'NUN VERDİĞİ "TERÖRSÜZ TÜRKİYE" KONULU İLK DERSLE YENİ DÖNEM HEYECANI YAŞANDI

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

BTÜ'den manifold araştırmalarına yeni yön
images

Molla Yegan'da yetenekleri keşfe açan yeni eğitim dönemi başlıyor
images

Merkezefendi'de okul çevresi güvenliğini artırma yönünde kapsamlı denetim seferb...
images

Yeni öğrencilere üniversite hayatı ve akademik süreçler hisarcık myo'da anlatıld...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Erzurum'da yaklaşık 1.500 bilirkişi adalete katkı sözü verdi

Kepez'de ay deresi sel riskinden arındırılarak güvenlik hattına dönüştürülüyor

İlk kupada iddialı başlangıç: Eczacıbaşı Peron İstanbul V.Bank ile kozlarını paylaşacak

Çocuklar Kuşadası'nda hayvan dostlarıyla empati kurdu

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Özcan Deniz kardeşinin hakaret davasında tanık olarak ifade verdi

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip