Fırat Üniversitesi'nde yeni dönem: terörsüz Türkiye vurgusu

Açılış töreni ve ilk ders:

Fırat Üniversitesi 2026-2027 Akademik Yılı, Prof. Dr. Mustafa Temizer Konferans Salonu'nda düzenlenen törenle başladı. Açılış programı kapsamında Elazığ Valisi Dr. Numan Hatipoğlu tarafından verilen Terörsüz Türkiye konulu ilk ders, yeni dönem heyecanını başlattı.

protokol ve katılımcılar:

Törene AK Parti Elazığ Milletvekilleri Prof. Dr. Erol Keleş ve Ejder Açıkkapı, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Elazığ Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Pirinççi, il protokolü, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

tören akışı ve sunumlar:

Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Üniversitenin tanıtım filminin ardından Devlet Konservatuvarı öğretim elemanları ve öğrencilerinin hazırladığı müzik dinletisi, dinleyicilerden yoğun beğeni topladı.

üniversitenin akademik kimliği:

Yarım asrı aşan bilimsel birikimi ve köklü akademik geleneğiyle Fırat Üniversitesi, metinde adı geçen programla 2026-2027 dönemine iddialı bir başlangıç yaptı. Tören, hem kurumsal tanıtım hem de akademik gündemin vurgulandığı bir açılış niteliği taşıdı.

FIRAT ÜNİVERSİTESİ 2026-2027 AKADEMİK YILINA DÜZENLENEN TÖRENLE BAŞLADI; ELAZIĞ VALİSİ DR. NUMAN HATİPOĞLU'NUN VERDİĞİ "TERÖRSÜZ TÜRKİYE" KONULU İLK DERSLE YENİ DÖNEM HEYECANI YAŞANDI