Dolar 49,1528 +0,09%
Euro 55,0503 -0,38%
Bist 12.425,46 +1,27%
Altın Gram 6.582,10 +0,07%
EUR/USD 1,1196 -0,55%
Brent Petrol 101,42 -0,81%
--°

Edremit'te minik eller fidan dikti, sokak dostlarına sevgi verildi

Başkan Mehmet Ertaş, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde Çıkrıkçı Sokak Hayvanları Bakım Merkezi'nde öğrencilerle buluşup hayvanları ziyaret etti ve fidan dikti.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 16:13

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Edremit'te minik eller fidan dikti, sokak dostlarına sevgi verildi

Edremit'te çocuklar ve başkan sokak hayvanları için bir araya geldi

Balıkesir’in Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında Çıkrıkçı Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte öğrencilerle bir araya geldi. Program, belediyenin sokak hayvanlarına yönelik bakım ve rehabilitasyon çalışmalarını yerinde tanıtmayı amaçladı.

etkinlikte neler yapıldı:

Etkinliğe, Salih Korkut Budaras İlkokulu 2. sınıf öğrencileri ile Egebil Koleji 5. sınıf öğrencileri katıldı. Öğrenciler merkezdeki hayvanları ziyaret etti, görevliler tarafından merkezin işleyişi, bakım ve tedavi süreçleri hakkında bilgilendirildi. Aynı zamanda çocuklarla birlikte çevre bilinci ve doğaya katkı amacıyla fidan dikimi gerçekleştirildi.

belediyenin yaklaşımı ve verilen mesaj:

Başkan Ertaş, hayvan sevgisinin küçük yaşta kazandırılmasının önemine vurgu yaparak bu tür buluşmaların duyarlılık, merhamet ve çevreye saygı açısından yararlı olduğunu belirtti. Edremit Belediyesi’nin sokak hayvanlarının sağlıklı koşullarda yaşam sürmeleri için bakım, tedavi ve rehabilitasyon çalışmalarına devam ettiğini ifade etti.

Etkinlik sırasında Ertaş, "Onlar da bu kentin, bu hayatın bir parçası. Onların yaşam koşullarını iyileştirmek, ihtiyaçlarına sahip çıkmak ve sevgiyle yaşadıkları bir Edremit’i hep birlikte var etmek için çalışmaya devam edeceğiz" sözleriyle belediyenin kararlılığını dile getirdi.

Program, hem öğrencilerde hayvanlara yönelik farkındalık oluşturmayı hem de belediye ile toplum arasındaki bağları güçlendirmeyi hedefledi. Başkan Ertaş, etkinliğe katılan öğrenci ve öğretmenlere teşekkür ederek projenin devamlılığına işaret etti.

BALIKESİR’İN EDREMİT BELEDİYE BAŞKANI MEHMET ERTAŞ, 4 EKİM DÜNYA HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ KAPSAMINDA...

BALIKESİR’İN EDREMİT BELEDİYE BAŞKANI MEHMET ERTAŞ, 4 EKİM DÜNYA HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ KAPSAMINDA ÇIKRIKÇI SOKAK HAYVANLARI BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ’NDE ÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA GELDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Aydın'da trekking sezonu Kadıkalesi rotasıyla açıldı
images

Yaylada kar imtihanı: Ovacık'ta çoban koyunları kar altında otlattı
images

Devlet desteğiyle kanola yaygınlaşıyor: Hayrabolu'da 96 çiftçiye yüzde 50 hibe
images

Muğla'da kırsal kalkınma projelerine 110 milyon lira üstü hibe desteği:

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Fenerbahçe tarihine adını yazdıran Ilie Datcu anılıyor

Yasa dışı geçişin izleri: Atina merkezli FETÖ şebekesinin yeni hava ve kara görüntüleri

Bursa'ya yeni spor üssü: Atatürk Spor Salonu tamamlanmaya hazırlanıyor

Kayıttan kütüphaneye: Bursevi'nin 16 defterlik tefsiri aslına uygun tıpkıbasımla geri döndü

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Özcan Deniz kardeşinin hakaret davasında tanık olarak ifade verdi

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip