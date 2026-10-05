Edremit'te minik eller fidan dikti, sokak dostlarına sevgi verildi

Edremit'te çocuklar ve başkan sokak hayvanları için bir araya geldi

Balıkesir’in Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında Çıkrıkçı Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte öğrencilerle bir araya geldi. Program, belediyenin sokak hayvanlarına yönelik bakım ve rehabilitasyon çalışmalarını yerinde tanıtmayı amaçladı.

etkinlikte neler yapıldı:

Etkinliğe, Salih Korkut Budaras İlkokulu 2. sınıf öğrencileri ile Egebil Koleji 5. sınıf öğrencileri katıldı. Öğrenciler merkezdeki hayvanları ziyaret etti, görevliler tarafından merkezin işleyişi, bakım ve tedavi süreçleri hakkında bilgilendirildi. Aynı zamanda çocuklarla birlikte çevre bilinci ve doğaya katkı amacıyla fidan dikimi gerçekleştirildi.

belediyenin yaklaşımı ve verilen mesaj:

Başkan Ertaş, hayvan sevgisinin küçük yaşta kazandırılmasının önemine vurgu yaparak bu tür buluşmaların duyarlılık, merhamet ve çevreye saygı açısından yararlı olduğunu belirtti. Edremit Belediyesi’nin sokak hayvanlarının sağlıklı koşullarda yaşam sürmeleri için bakım, tedavi ve rehabilitasyon çalışmalarına devam ettiğini ifade etti.

Etkinlik sırasında Ertaş, "Onlar da bu kentin, bu hayatın bir parçası. Onların yaşam koşullarını iyileştirmek, ihtiyaçlarına sahip çıkmak ve sevgiyle yaşadıkları bir Edremit’i hep birlikte var etmek için çalışmaya devam edeceğiz" sözleriyle belediyenin kararlılığını dile getirdi.

Program, hem öğrencilerde hayvanlara yönelik farkındalık oluşturmayı hem de belediye ile toplum arasındaki bağları güçlendirmeyi hedefledi. Başkan Ertaş, etkinliğe katılan öğrenci ve öğretmenlere teşekkür ederek projenin devamlılığına işaret etti.

BALIKESİR’İN EDREMİT BELEDİYE BAŞKANI MEHMET ERTAŞ, 4 EKİM DÜNYA HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ KAPSAMINDA ÇIKRIKÇI SOKAK HAYVANLARI BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ’NDE ÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA GELDİ.