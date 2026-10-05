Molla Yegan'da yetenekleri keşfe açan yeni eğitim dönemi başlıyor

Molla Yegan Çocuk Üniversitesi yeni eğitim dönemine hazırlanıyor

Yıldırım Belediyesi'nin örnek projelerinden olan Molla Yegan Çocuk Üniversitesi, 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi için kapılarını açıyor. Kurum, çocukların bilim, sanat, kültür ve teknoloji alanlarında yetkinlik kazanmasını hedefleyen çok yönlü bir program sunuyor.

kayıt ve program detayları:

Yeni dönemde 6-13 yaş arasındaki çocuklara, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda 20 farklı branşta eğitim verilecek. Dersler ve atölye çalışmalarıyla çocukların hem akademik hem de sosyal becerileri desteklenecek. Dönem 10 Ekim'de başlayacak, kurslara katılmak isteyenler için başvurular 9 Eylül'e kadar www.mollayegan.org üzerinden alınacak.

amaç ve beklentiler:

Proje, çocukların ufkunu genişletmeyi, hayal güçlerini zenginleştirmeyi ve yeteneklerini keşfetmelerini sağlamayı amaçlıyor. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, kurumun özellikle geleceğin bilim insanları, sanatçıları ve düşünürlerini yetiştirmede önemli rol oynadığına dikkat çekti ve şöyle dedi:

"Molla Yegan Çocuk Üniversitesi evlatlarımızın ufkunu açan, hayal dünyalarını zenginleştiren ve yeteneklerini keşfetmelerine imkan sağlayan çok kıymetli bir eğitim yuvası haline geldi. Burada, çocuklarımızın ilgi alanları ve yeteneklerine göre çok yönlü bir eğitim ortamı sunuyoruz. Bu sayede geleceğin bilim insanlarının, sanatçılarının ve düşünürlerinin yetişmesine destek oluyoruz. Evlatlarımız, Molla Yegan Çocuk Üniversitesi’nde aldıkları eğitimlerle bilim, sanat ve teknoloji açısından donanımlı bireyler olarak geleceğe hazırlanıyor"

YILDIRIM BELEDİYESİ MOLLA YEGAN ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ, 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ İÇİN KAPILARINI AÇIYOR.