Marmara'da kuvvetli fırtına: Tekirdağ'da tekneler barınağa, büyük tekneler açığa demirledi

Marmara Denizi'nde etkili olan kuvvetli rüzgâr ve dalga boyları, bölgedeki deniz trafiğini ve balıkçıların günlük çalışmalarını aksattı. Tekirdağ açıklarında çok sayıda küçük ve orta büyüklükteki balıkçı teknesi, güvenlik gerekçesiyle balıkçı barınağına çekildi. Limanda ve çevredeki iskelelerde can ve mal güvenliğine öncelik verildi.

Liman ve açık denizde alınan önlemler:

Fırtına koşullarının şiddetlenmesiyle birlikte bazı büyük tekneler limana girmeyi tercih etmeyerek, Tekirdağ açıklarında demirledi. Bu teknelerin kaptan ve ekipleri, demirlemeyle rüzgârın ve dalgaların etkisini azaltmayı hedefledi. Yetkililer, küçük teknelerin barınaklara çekilmesini, büyüklerin ise açıkta emniyetli mesafelerde beklemesini yönetti.

Sağanak yağış ve yaşam üzerindeki etkileri:

Sistem aynı zamanda Süleymanpaşa ilçesinde yoğun sağanaklara yol açtı. Kent merkezinde görülen kuvvetli rüzgâr ve yağış, günlük yaşamı etkiledi; cadde ve sahil kesimlerinde yüksek dalgalar gözlendi. Yetkililer, vatandaşları sahil bandından uzak durmaları ve denizle ilgili faaliyetleri ertelemeleri konusunda uyardı.

Fırtınanın seyri ve deniz koşullarındaki değişiklikler, yetkililer ve deniz emniyeti ekipleri tarafından takip ediliyor. Bölgedeki balıkçılar ve gemi personeli, meteorolojik uyarılar doğrultusunda tedbirlerini sürdürdü.

Marmara Denizi’nde fırtına etkili oluyor: Balıkçı tekneleri limana sığındı