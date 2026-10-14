Sağanak Beykoz’da yolları parçaladı: araçlar çamurlu suda güçlük çekti

İstanbul genelinde yoğun yağış etkisi:

Beykoz başta olmak üzere İstanbul'un birçok noktasında sabah erken saatlerden itibaren etkili olan kuvvetli sağanak, cadde ve sokakların suyla dolmasına neden oldu. Yağışın şiddeti nedeniyle bazı ana arterlerde su birikintileri oluştu, ulaşımda aksamalar yaşandı.

Araçlar ve yolların durumu:

Özellikle Beykoz-Riva Yolu ile Yalıköy Mahallesi ana caddelerinde, çamurlu suya gömülen araçların caddelerde güçlükle ilerlediği görüntülere yansıdı. Sağanak nedeniyle bazı ara sokaklarda kısmi çökme ve asfaltın parçalanması gibi fiziksel hasarlar görüldü.

Uyarılar ve meydana gelen su taşkınları:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından, birçok cadde ve sokağı etkileyen su taşkınları kaydedildi. Yağışın yer yer yol yüzeyinde aşırı erozyona ve asfaltın zayıflamasına yol açtığı, bunun da parçalanma ve çökme riskini artırdığı belirtildi.

Görüntülere yansıyan anlar, su seviyesinin yükselmesiyle araçların yavaşlamak zorunda kaldığını ve özellikle alt yapısı zayıf olan yolların hasar gördüğünü ortaya koydu. Yetkililer, olası yeni yağışlara karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.

Beykoz'da şiddetli yağış nedeniyle yollar parçalandı: Çamurlu suya batan araçlar güçlükle ilerledi